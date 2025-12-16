Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang làm việc với tỉnh Khánh Hòa

Chiều 16-12, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành báo cáo tình hình chung của tỉnh; những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2025; kiến nghị lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thực hiện các mục tiêu phát triển...

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HIẾU GIANG

Phát biểu kết luận, Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao những kết quả tỉnh Khánh Hòa đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự năm 2025.

Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định, thời gian tới, sẽ chỉ đạo các đơn vị của Bộ Công an tiếp tục đồng hành, phối hợp tốt với tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như các nhiệm vụ khác, với tinh thần kiến tạo, phục vụ, vì sự phát triển chung...

