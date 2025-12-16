Ngày 16-12, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM phối hợp với Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM, Ủy ban Hòa bình TPHCM tổ chức tọa đàm kỷ niệm 65 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN, 20-12-1960 – 20-12-2025) với chủ đề “Bài học cho hôm nay về Đại đoàn kết và Hòa hợp dân tộc”.

Ban điều hành buổi tọa đàm. Ảnh: THỤY VŨ

Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam; Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Quỹ Hoà bình và Phát triển TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Hoà bình TPHCM, cùng đại diện kiều bào tại Mỹ, châu Âu, Australia, Singapore....

Tại tọa đàm, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam Hà Hùng Cường đọc phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam (vì lý do sức khỏe không tham dự được). Trong thư, đồng chí Nguyễn Thị Bình thay mặt cho các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và chiến sĩ đấu tranh, chiến đấu dưới lá cờ MTDTGPMNVN và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam khẳng định MTDTGPMNVN đã hoàn thành vai trò lịch sử to lớn, trở thành một giai đoạn đặc biệt trong tiến trình thống nhất dân tộc. Bài học lớn nhất được rút ra là đại đoàn kết dân tộc 2 miền Nam - Bắc, từ đó huy động được sự ủng hộ rộng rãi của bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM, nhấn mạnh MTDTGPMNVN là biểu tượng sáng ngời của ý chí độc lập, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, quy tụ mọi tầng lớp nhân dân, mọi lực lượng yêu nước cho sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, thống nhất đất nước. Những giá trị lịch sử đó tiếp tục soi sáng cho công cuộc xây dựng và phát triển TPHCM trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là tinh thần kết nối, bao dung và tôn trọng khác biệt.

Nhà văn Nguyễn Thị Xuân Phượng phát biểu tại tọa đàm

Các ý kiến tại tọa đàm thống nhất cho rằng, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, bài học về đại đoàn kết và hòa hợp dân tộc từ MTDTGPMNVN vẫn mang ý nghĩa thời sự sâu sắc, là chìa khóa để củng cố niềm tin xã hội, phát huy nguồn lực trong và ngoài nước, góp phần xây dựng một Việt Nam hòa bình, phát triển và hội nhập.

THỤY VŨ