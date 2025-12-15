Bí thư Thành ủy TPHCM: Việc khó không né, việc mới không chờ, việc chung không đùn đẩy

Bí thư Thành ủy TPHCM gửi gắm, đội ngũ cán bộ ghi nhớ 3 việc, đó là việc gì khó thì không né, việc gì mới thì không chờ và việc gì có liên quan lẫn nhau thì không đùn đẩy công việc.

Ngày 15-12, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng). Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định, hội nghị thống nhất đánh giá và ghi nhận những kết quả rất tích cực trong năm 2025; trong đó nổi bật là việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu khá hiệu quả.

Theo đồng chí, từ ngày 1-7, TPHCM bước vào giai đoạn phát triển với quy mô và tầm vóc mới: không gian phát triển rộng hơn, dư địa lớn hơn, tiềm năng nhiều hơn, nhưng đồng thời nhiệm vụ cũng nặng nề hơn.

Thành phố đã thể hiện rõ tinh thần nỗ lực, quyết tâm và từng bước định hình hướng phát triển trong một chỉnh thể mới, phù hợp yêu cầu và điều kiện phát triển của giai đoạn tiếp theo.

Hai nhiệm vụ lớn của TPHCM

Phân tích những điểm mới của Nghị quyết 98 (sửa đổi, bổ sung) với nhiều cơ chế, chính sách mới và thông thoáng, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây là “điều kiện bằng kim cương” để TPHCM bứt phá trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, năm 2026, TPHCM có hai nhiệm vụ lớn. Thứ nhất, giữ cho thành phố bình yên, đồng thời giải quyết các tồn tại kéo dài, trọng tâm là ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm không khí và xây dựng thành phố không ma túy.

Cùng với đó, thành phố tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, trong đó có các dự án nhà ở của người dân chưa được cấp sổ đỏ…

Thứ hai, tập trung xây dựng TPHCM phát triển xứng đáng vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng của cả nước. Đồng thời phát huy vai trò trung tâm về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…

"Tất cả những điều chúng ta làm chỉ có một mục tiêu, đó là nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Người dân phải thấy chất lượng sống cao hơn; doanh nghiệp phải coi đây là cơ hội, là “mảnh đất” để làm ăn, để sinh lời", Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Để đạt mục tiêu đó, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ phải có tâm thế mới, cùng tư duy mới: dũng cảm hơn, linh hoạt hơn, trách nhiệm hơn; đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn trong giải quyết công việc.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được điều hành phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng nhấn mạnh 9 việc TPHCM phải tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, đồng chí chỉ đạo Đảng ủy UBND TPHCM khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 98 (sửa đổi, bổ sung).

Đồng chí nhắc lại đây là cơ hội “bằng kim cương”, vì vậy thành phố phải chắt chiu thời gian, hành động quyết liệt ngay từ đầu năm 2026, tạo chuyển biến rõ nét từ những dự án và công việc đầu tiên.

Cùng với đó, tiếp tục chủ động đề xuất các cơ chế đặc biệt trong thẩm quyền của thành phố hoặc kiến nghị Trung ương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nhất là đối với các dự án trọng điểm, dự án đầu tư công và các dự án chiến lược đang triển khai.

Nghiên cứu cơ chế thưởng cho địa phương làm tốt

Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo phải tập trung tháo gỡ điểm nghẽn của các dự án trọng điểm, trong đó coi trọng việc phân công rõ người, rõ trách nhiệm, theo sát tiến độ để xử lý dứt điểm các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bí thư Thành ủy TPHCM trao đổi với đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời rà soát, thống kê toàn bộ tài sản, nhà đất công trên địa bàn, nhằm chấn chỉnh tình trạng lãng phí, sử dụng sai mục đích và ngăn ngừa thất thoát tài sản nhà nước.

Cùng với đó, số hóa chặt chẽ thành cơ sở dữ liệu về nhà, đất công và công khai để người dân, doanh nghiệp cùng theo dõi, giám sát.

Sau khi rà soát nhà, đất công, ưu tiên bố trí quỹ đất phục vụ đầu tư phát triển giáo dục, y tế, công viên cây xanh. “Nghĩ đến cây xanh là nghĩ đến chất lượng sống của người dân đô thị”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Lưu Quang cũng lưu ý phải đẩy nhanh xây dựng quy hoạch chung của TPHCM phù hợp quy định hiện hành. Trong đó, đồng chí gợi mở thuê tư vấn giỏi, kể cả tư vấn nước ngoài.

Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo trong năm 2026 phải hoàn thành quy hoạch chung. Trong thời gian chờ quy hoạch, cần nhanh chóng điều chỉnh các quy hoạch hiện hữu hợp lý và cập nhật vào quy hoạch mới, tránh xung đột, hạn chế xáo trộn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về định hướng phát triển đô thị, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý nghiên cứu để có giải pháp di dời và điều chỉnh mật độ dân số theo hướng giãn dân từ khu vực trung tâm ra các khu vực phụ cận như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu; trước mắt di dời một số trường đại học, bệnh viện ra các khu vực này.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo rà soát sắp xếp các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, làm mạnh mẽ công tác cán bộ từ thành phố đến cơ sở, bảo đảm nguyên tắc “đội hình sau sắp xếp phải mạnh hơn”, có lộ trình phù hợp và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng thực chất.

Bên cạnh đó, TPHCM phải bảo đảm an ninh năng lượng, phối hợp nhịp nhàng với ngành điện, không để thành phố thiếu điện. Qua đó, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo…

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, nghiên cứu cơ chế thưởng ngân sách cho địa phương làm tốt nhiệm vụ quan trọng (như bồi thường, giải phóng mặt bằng, địa bàn không ma túy…), với tiêu chí minh bạch, có sự tham gia đánh giá của người dân và doanh nghiệp; nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu phát triển cây xanh tập trung tại đô thị, góp phần nâng chất lượng sống và giảm ô nhiễm không khí.

Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm và sự tập trung cao, TPHCM sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026. Qua đó, người dân và doanh nghiệp ngày càng hài lòng hơn. Người dân thấy cuộc sống tốt hơn, ít bị phiền hà hơn, còn doanh nghiệp thấy TPHCM là môi trường đầu tư thuận lợi, đáng để gắn bó và sinh lời.

Bí thư Thành ủy TPHCM gửi gắm, đội ngũ cán bộ ghi nhớ 3 việc: Đó là việc gì khó thì không né, việc gì mới thì không chờ và việc gì có liên quan lẫn nhau thì không đùn đẩy. “Mong các đồng chí nhớ 3 chuyện này thôi. Nếu mọi người ý thức và làm đúng như thế này thì tôi tin là chúng ta sẽ thành công”, đồng chí bày tỏ tin tưởng.

VĂN MINH - CẨM NƯƠNG - THU HOÀI