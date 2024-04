Tàu cá Quảng Ngãi chìm trên biển, 4 ngư dân may mắn thoát nạn

Vào khoảng 16 giờ ngày 4-4, tàu QNg-92020 TS, dài 19,3m, công suất 720CV, trên tàu có 4 ngư dân. Trong khi tàu đang hành nghề câu tại tọa độ 15°30’N-109°48’E (vùng biển quần đảo Hoàng Sa) thì bất ngờ gặp sóng to, gió lớn khiến tàu bị phá nước.

Tàu cá bị chìm. Ảnh minh họa

Sau khi tàu gặp sự cố, thuyền trưởng Võ Tấn Trưởng (57 tuổi, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cùng các thuyền viên nỗ lực khắc phục nhưng không thành, thuyền trưởng đã kêu gọi các tàu hoạt động gần khu vực bị nạn đến hỗ trợ khắc phục và gọi về người nhà báo tin cho Đồn Biên phòng Bình Thạnh và liên hệ với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Nhận thông tin cứu hộ, cứu nạn, tàu QNg-90637 TS do ngư dân Lê Anh Truyền (54 tuổi, trú xã Bình Đông, huyện Bình Sơn), làm chủ kiêm thuyền trưởng và tàu QNg-90113 TS do ngư dân Cao Tấn Đồng (54 tuổi, cùng xã Bình Đông, huyện Bình Sơn), làm chủ kiêm thuyền trưởng chạy đến tiếp cận. Rất may, cả 4 ngư dân bị nạn đều cứu vớt và đưa sang tàu QNg-90637 TS an toàn. Riêng tàu QNg-92020TS bị chìm hoàn toàn.

Hiện sức khỏe 4 ngư dân đi trên tàu bị chìm đều ổn định và đang được tàu QNg-90637 TS đưa vào đất liền.

Liên quan vụ việc này, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở NN-PTNT kiểm tra, xác minh và tham mưu cho UBND tỉnh nội dung kiến nghị của huyện Bình Sơn về việc thăm hỏi, động viên tinh thần, vật chất để gia đình ngư dân bị nạn khắc phục một phần thiệt hại, tiếp tục vươn khơi, bám biển trong thời gian tới.

NGUYỄN TRANG