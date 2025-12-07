Tàu du lịch quốc tế vào vịnh Nha Trang sau hơn 1 năm gián đoạn

Tàu du lịch quốc tế Costa Serena neo ở vịnh Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Tàu Costa Serena đã neo đậu tại vịnh Nha Trang, hành khách được trung chuyển vào bến du thuyền Ana Marina (phường Bắc Nha Trang). Theo kế hoạch, tàu sẽ rời vịnh lúc 21 giờ cùng ngày để tiếp tục hải trình đến cảng Phú Mỹ (TPHCM).

Trong số 2.700 người trên tàu, khoảng 1.300 du khách đăng ký lên bờ tham quan. Ngay khi cập cảng, Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Tictours đã tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm hấp dẫn như tham quan Chùa Long Sơn, Tháp Bà Ponagar, Nhà thờ Đá, Chợ Đầm, dạo công viên bãi biển Nha Trang, trải nghiệm xích lô và thưởng thức ẩm thực đường phố…

Du khách quốc tế hào hứng khi đến với Nha Trang - Khánh Hòa. Ảnh: K.H

Costa Serena là chuyến tàu biển đầu tiên vào vịnh Nha Trang kể từ cuối tháng 9-2024, thời điểm cảng Nha Trang bắt đầu sửa chữa. Hơn 1 năm nay, Khánh Hòa tổ chức đón tàu tại cảng quốc tế Cam Ranh (cách phường Nha Trang khoảng 60km) và đưa du khách đi tham quan một số địa điểm trong tỉnh. Việc bến du thuyền Ana Marina đón tàu chở khách quốc tế, giúp các hãng tàu biển có thêm lựa chọn điểm đến khi đưa khách đến tham quan Khánh Hòa, bên cạnh cảng Cam Ranh.

Theo Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh đã đón 24 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 25.800 lượt khách lên bờ tham quan. Đến hết tháng 12-2025, dự kiến có thêm 7 chuyến với khoảng 5.000 khách. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển hoạt động du lịch tàu biển của Khánh Hòa, góp phần cho sự thành công của ngành du lịch Khánh Hòa.

