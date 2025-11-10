3.000 du khách tàu biển quốc tế tham quan TPHCM

Tàu Celebrity Solstice đưa hơn 3.000 du khách quốc tịch Mỹ, Canada, Anh, Úc… đã cập cảng Phú Mỹ (phường Tân Phước, TPHCM) sáng nay 10-11.

Ngày 10-11, tàu Celebrity Solstice đưa hơn 3.000 du khách quốc tịch Mỹ, Canada, Anh, Úc… cập cảng Phú Mỹ, mở đầu hành trình tham quan TPHCM – Huế – Hạ Long. Lữ hành Saigontourist trực tiếp phục vụ, đưa đón du khách.

Du khách quốc tế tại cảng Phú Mỹ, TPHCM sáng 10-11

Tới đây, ngày 18-11, Lữ hành Saigontourist đồng thời đón 3 tàu biển quốc tế gồm Celebrity Solstice, Star Navigator (cập cảng Hạ Long, Quảng Ninh) và Star Voyager (cập cảng Cam Ranh, Khánh Hòa), phục vụ hơn 6.000 khách đa quốc tịch. Doanh nghiệp huy động hơn 100 xe 45 chỗ và đội ngũ hướng dẫn viên các ngôn ngữ Anh, Đức, Pháp, Trung… để phục vụ du khách.

Tại các điểm dừng trong nước, du khách tham quan Huế, Hội An, Mỹ Sơn, Bà Nà, Đà Nẵng…, trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như đạp xe quanh phố cổ, học nấu món Việt truyền thống.

Khách lên xe trung chuyển từ cảng Phú Mỹ vào phường Sài Gòn, TPHCM, sáng 10-11

Ông Phan Xuân Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Du Ngoạn Việt thông tin, từ nay đến cuối năm nhiều chuyến tàu hạng sang quay trở lại nước ta, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn tàu cập cảng Sài Gòn hoặc Hiệp Phước, thuận tiện để tham quan nội đô.

Sau vụ việc cụm cảng Cái Mép – Thị Vải tạm ngưng tiếp nhận tàu khách du lịch quốc tế vào giữa tháng 10, hiện nay lịch trình tàu biển đến TPHCM đã ổn định trở lại. Hàng chục ngàn khách tàu biển đã cấp tập quay trở lại Việt Nam. Tính riêng Lữ hành Saigontourist, năm 2025 doanh nghiệp phục vụ khoảng 75.000 khách tàu biển theo các hành trình TPHCM – miền Tây, miền Trung, Nha Trang, miền Bắc…

Tàu khách quốc tế cập cảng Phú Mỹ, TPHCM

Theo Sở Du lịch TPHCM, tháng 10-2025, TPHCM đón khoảng 705.000 lượt khách quốc tế, nâng tổng số khách 10 tháng đầu năm lên 6,59 triệu lượt (đạt 65,9% kế hoạch năm). Khách nội địa đạt hơn 33 triệu lượt (66,2% kế hoạch). Doanh thu du lịch 10 tháng ước đạt 208.066 tỷ đồng, tương đương 71,7% mục tiêu cả năm 290.000 tỷ đồng.

THI HỒNG