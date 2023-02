Tây Ninh, Bình Dương: Khách lễ chùa rằm tháng Giêng tăng mạnh

Theo đó, chỉ riêng ngày 5-2 (rằm tháng Giêng), KDL đã đón 99.376 lượt khách, tăng 163,32% so với cùng kỳ và đông hơn gần 10.000 người so với ngày mùng 4 tết - ngày ghi nhận lượng khách đông nhất từ trước đến nay. Dù lượng khách rất đông, nhưng tại khu vực bán vé lên cáp treo, các điểm tham quan trên đỉnh núi và chùa Bà Đen khá trật tự, không xảy ra tình trạng chen lấn, ùn ứ.

Tại khu vực chùa Bà Thiên Hậu (TP Thủ Dầu Một), chùa núi Châu Thới (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), hàng chục ngàn du khách đổ về chùa để xin lộc cầu may chật kín, nhiều người phải chen chân mới có thể vào bên trong điện để thắp nhang xin lộc. An ninh trật tự tại khu vực xung quanh chùa được tăng cường để đảm bảo an toàn cho khách thập phương. Nhiều du khách đến chùa được các đoàn viên, thanh niên và người dân hỗ trợ phát khẩu trang, sữa, bánh mì và nước uống miễn phí.