Tây Ninh: HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét thông qua 24 dự thảo nghị quyết

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Đài Thy, 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì ổn định và có bước phát triển. Trong 6 tháng năm 2023, GRDP tỉnh Tây Ninh tăng trưởng 4,07%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, ngành du lịch có mức tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu du lịch đạt 80,6% so kế hoạch và tăng 71,5% so cùng kỳ năm trước, các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; công tác an sinh xã hội được quan tâm; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của tỉnh còn có những khó khăn, hạn chế, như: hoạt động sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xuất khẩu bị ảnh hưởng do biến động lãi suất, giá nguyên nhiên liệu, thị trường truyền thống bị thu hẹp...; chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội chưa được cải thiện, còn tình trạng thiếu thuốc BHYT, thiếu cán bộ y tế, thiếu giáo viên chưa được khắc phục triệt để; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh chưa có nhiều chuyển biến...

Dự kiến, các đại biểu tham dự kỳ họp sẽ chất vấn lãnh đạo các sở, ngành và UBND tỉnh về các vấn đề thuộc lĩnh vực tư pháp, thực trạng và giải pháp về lao động việc làm, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thảo luận, xem xét thông qua 24 dự thảo nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ 8, HĐND Tây Ninh khóa X sẽ diễn ra đến ngày 20-7.