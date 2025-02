Tây Ninh: Khai mạc Đại hội đại biểu điểm Đảng bộ xã Tân Lập

Tham dự Đại hội có 111 đại biểu chính thức của 11 chi bộ, đại diện cho 238 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Tân Lập có 5 ấp với 3.254 hộ dân, trong đó đảng viên chiếm 2,07% dân số. Địa phương có đường biên giới dài hơn 32km giáp Vương quốc Campuchia, có Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, Cửa khẩu Chàng Riệc và Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Tân Lập được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận xã An toàn khu vào tháng 9-2022.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Lập nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Tân Lập đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu đề ra, từ đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ và địa phương hoàn thành xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Đời sống người dân được nâng lên, chất lượng giáo dục và đào tạo, an sinh - xã hội đảm bảo và quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, công tác đối ngoại được quan tâm. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đoàn kết nội bộ trong Đảng giữ vững, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố; hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền và chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên và khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá công tác thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung thảo luận các giải pháp để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền; đột phá về cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong nhiệm kỳ này, Tân Lập sẽ tập trung phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, khai thác lợi thế, tiềm năng nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, gia công; củng cố, giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác đối ngoại, xây dựng biên giới hoà bình, phát triển.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.

NGUYỄN THẾ