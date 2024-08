Tây Ninh: Ra quân đảm bảo an toàn giao thông

Ngày 20-8, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và tháng cao điểm đảm bảo ATGT cho học sinh đến trường.

Theo đó, lực lượng CSGT toàn tỉnh tập trung xử lý chuyên đề người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, nồng độ cồn, ma túy.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi lễ

Các đơn vị cũng tập trung kiểm soát, xử lý đối với các trường hợp cơi nới thùng xe, chở quá khổ, quá tải…



Tại lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh yêu cầu lực lượng CSGT thể hiện sự quan tâm, nghiêm túc trong thực hành công vụ và trách nhiệm, uy tín của lực lượng công an tỉnh, đảm bảo kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết, giảm tai nạn giao thông do ý thức chủ quan người tham gia giao thông, nhất là việc sử dụng rượu bia và tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh. Đáng chú ý trong dịp này, Công an tỉnh triển khai mô hình "Cảnh sát giao thông - trật tự đồng hành cùng Công an cơ sở" nhằm đảm bảo sự hiện diện của lực lượng CSGT ngay tại địa bàn xã, phường, thị trấn, từng bước nâng cao tính nghiệp vụ, chuyên môn trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.

Theo kế hoạch, cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kéo dài từ ngày 20-8 đến hết ngày 30-9.

XUÂN TRUNG