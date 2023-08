Tây Ninh: Tổng kiểm tra tải trọng các phương tiện vận tải

Theo đó, đợt cao điểm thực hiện trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 1-8 đến ngày 14-8-2023, lực lượng chức năng tập trung rà soát, lập hồ sơ kiểm tra các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container; kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn, tốc độ tối đa cho phép.

Giai đoạn 2 từ ngày 15-8 đến ngày 15-10-2023, các đơn vị đồng loạt ra quân thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; trong đó lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các phương tiện vận tải hành khách như xe đưa đón học sinh, xe buýt, xe đưa đón công nhân, xe khách và xe chở hàng hóa bằng container.

Đồng thời tập trung xử lý nghiêm đối với các phương tiện bị phát hiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định nhưng vẫn lưu thông; phương tiện quá khổ, quá tải…

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an tỉnh Tây Ninh yêu cầu lực lượng chức năng không rượt đuổi người vi phạm, không được can thiệp, tiếp nhận can thiệp vào công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.