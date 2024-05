Tháng 5: Khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,4 triệu lượt, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước

Ngày 29-5, số liệu công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 5-2024, số lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 1,4 triệu lượt người, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,4 triệu lượt trong tháng 5. Ảnh: TRẦN BÌNH

Theo Tổng cục Thống kê, nhờ chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2024 được các địa phương trên cả nước đẩy mạnh, thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 7,6 triệu lượt người, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Trong tổng số gần 7,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm nay, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 6,3 triệu lượt người, chiếm 83,7% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 1,6 lần cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt gần 1,1 triệu lượt người, chiếm 14,2% và gấp 2,1 lần cùng kỳ năm trước; bằng đường biển đạt 162.400 lượt người, chiếm 2,1% và gấp 3,2 lần cùng kỳ năm trước.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5-2024 giảm nhẹ do nhu cầu tiêu dùng, đi lại của người dân giảm sau kỳ nghỉ lễ dài của tháng trước... Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15,1%; doanh thu du lịch lữ hành tăng 45,1%, trong 5 tháng đầu năm.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 296.300 tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng mức và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống của một số địa phương tăng khá. Cụ thể như Khánh Hòa tăng 26,4%, Quảng Ninh tăng 23,5%, Đà Nẵng tăng 22,2%, Hải Phòng tăng 14,9%, Hà Nội tăng 12,4%, Cần Thơ tăng 11,5%, TPHCM tăng 8%.

Doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 24.200 tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 45,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành của một số địa phương tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước: Đà Nẵng tăng 52%, TPHCM tăng 46%, Hà Nội tăng 44,6%, Quảng Ninh tăng 18%.

MAI AN