Thanh Lam, Hồng Nhung, Thanh Hằng “đốt cháy” sàn diễn khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2023

Đảm nhận trọng trách mở màn, NTK Vũ Việt Hà mang đến phần trình diễn trọn vẹn BST “Sóng Tơ” chạm đến cảm xúc thăng hoa khán giả thủ đô. Dưới bàn tay khéo léo của mình, Vũ Việt Hà “phù phép” nên một bức tranh thủy mặc đầy cảm xúc trên những thiết kế độc đáo. Anh đưa khán giả đắm chìm vào cuộc dạo chơi của những chất liệu tơ tằm qua phần xuất hiện đặc biệt của Hồng Nhung.

Cùng sự “đổ bộ” của Quán quân The Face Viet Nam 2023 - Huỳnh Tú Anh, Quán quân The Face Viet Nam 2018 - Mạc Trung Kiên và Á quân The Face Viet Nam 2023 Võ Minh Toại và siêu mẫu Thanh Hằng, “Sóng Tơ” trở thành khúc giao thoa lay động từng làn sóng uyển chuyển giữa dòng chảy văn hoá truyền thống và nhịp sống hiện đại.

Đêm diễn đầu tiên đặc biệt phải kể đến cuộc gặp gỡ giữa thời trang và điêu khắc Việt qua BST “Sculptue” của NTK sinh năm 2000 Phan Đăng Hoàng. BST này đã được giới thiệu dưới hình thức Digital Show tại Milan Fashion Week 2023. Đây cũng là BST đặc biệt khi NTK Phan Đăng Hoàng trình diễn nhằm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia.

Quán quân The Face Vietnam 2023 - Huỳnh Tú Anh, Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng các người mẫu Nguyễn Hợp, TyhD, Kim Phương, Kim Nhung mang đến cảm xúc thăng hoa khi trình diễn các thiết kế của “Sculpture”.

Với tinh thần tôn vinh tính bền vững và đề cao trách nhiệm với môi trường trong việc sử dụng chất liệu tự nhiên và chất liệu tái chế, BST “Ằn Xư Mờây Ỏ - Một chiếc áo mới” của NTK Cao Minh Tiến lần đầu tiên trình làng đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng giới mộ điệu.

BST kể câu chuyện của thổ cẩm từ đồng bào vùng cao, nhằm truyền tải vẻ đẹp và những giá trị của chất liệu dân gian đậm chất Việt Nam nhưng vô cùng mới mẻ, hiện đại. Với tư duy sáng tạo trong từng đường kim mũi chỉ, NTK Cao Minh Tiến đã thể hiện khả năng khéo léo khi kết hợp nhiều chất liệu khó mà vẫn tạo nên vẻ đẹp khiến người xem vô cùng ngạc nhiên và thích thú.