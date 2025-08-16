Thanh Lam, Mỹ Tâm, Đen... góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Quốc khánh

Nhiều giọng ca ấn tượng các thế hệ cùng tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân 2-9

Sự kiện nghệ thuật đặc biệt này diễn ra vào tối 1-9 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của nhiều thế hệ, trong đó có NSND Thanh Lam, Trọng Tấn, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen, Đông Hùng, Hoàng Bách, Anh Tú, Mono, Double 2T, nhóm Oplus, nhóm Ngũ Cung, Lâm Bảo Ngọc, Lamoon, Sèn Hoàng Mỹ Lam, Hoàng Hồng Ngọc, Quân Lee… Sự kết hợp đa dạng về thể loại từ nhạc thính phòng, nhạc đỏ, pop, rap, rock... hứa hẹn sẽ đem đến một đại tiệc âm nhạc đặc biệt.

Chương trình gồm 3 chương với nội dung khắc họa hành trình lịch sử dân tộc và khát vọng vươn lên của đất nước: Chương I “Con đường độc lập - thống nhất” Chương II “Khát vọng Tổ quốc” và Chương III “Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ”. Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng kết hợp âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng sân khấu hiện đại.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được nhận định là một trong những sự kiện văn hóa - nghệ thuật lớn nhất năm 2025, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và tinh thần sâu sắc. Đây không chỉ là dịp tôn vinh lịch sử, khẳng định sức mạnh đoàn kết dân tộc, mà còn là cơ hội để nghệ thuật biểu diễn Việt Nam lan tỏa thông điệp về một đất nước giàu truyền thống và khát vọng trong kỷ nguyên hội nhập.

Bộ VH-TT-DL yêu cầu Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để dàn dựng mới, tập luyện và hoàn thiện các tác phẩm được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, các tiết mục sẽ tiếp tục được Hội đồng nghiệm thu góp ý để đạt chất lượng nghệ thuật cao nhất trước khi chính thức công diễn.

MAI AN