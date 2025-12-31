Sức sống cơ sở

Thành lập Trạm y tế phường Diên Hồng

Ngày 31-12, phường Diên Hồng (TPHCM) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trạm Y tế phường. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường.

Trạm Y tế phường Diên Hồng có 5 cơ sở, trụ sở chính đặt tại số 397 đường Tô Hiến Thành. Cơ cấu tổ chức của trạm gồm 1 Giám đốc, 1 Phó Giám đốc và 66 viên chức làm việc tại 6 khoa chuyên môn.

trạm y tế 2.jpg
Lãnh đạo phường Diên Hồng trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trạm Y tế phường

Tại buổi lễ, UBND phường công bố quyết định bổ nhiệm ông Vĩnh Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng (Sở Y tế TPHCM), giữ chức Giám đốc kể từ ngày 1-1-2026, thời hạn 5 năm; bà Bùi Thị Tuyết Lan, Trưởng Trạm Y tế phường Diên Hồng (thuộc Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng), giữ chức Phó Giám đốc Trạm, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-1-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Trạm Y tế phường Diên Hồng Vĩnh Thành cho biết, trong giai đoạn mới, Trạm Y tế phường đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thách thức. Nhận thức rõ trách nhiệm được giao, tập thể Trạm Y tế phường Diên Hồng cam kết đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

trạm y tế.jpg
Tân Giám đốc Trạm Y tế phường Diên Hồng phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Lê Văn Minh đề nghị Trạm Y tế phường cần đẩy mạnh công tác dân vận trong lĩnh vực y tế; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ khu phố và mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nguồn lực được giao; từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và hoạt động y tế cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

trạm y tế 1.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng phát biểu tại buổi lễ
VĂN ANH

