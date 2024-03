Thanh niên 18 tuổi bị đâm chết trong đêm

Ngày 18-3, Công an quận Bình Tân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lấy lời khai nghi phạm, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Nơi xảy ra vụ án

Trước đó, tối 17-3, người dân sống trên đường số 6 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM) nhìn thấy một số thanh niên đuổi đánh nhau. Ít phút sau, một thanh niên 18 tuổi nằm gục trước một căn nhà, trên người có vết thương và chảy nhiều máu.

Người dân hô hoán, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, người này đã tử vong.

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, truy xét các đối tượng gây án. Sau khi xác định được 2 người sinh năm 2006, 2007 là nghi phạm, công an đã vận động cả 2 ra đầu thú. Bước đầu, các nghi phạm khai, dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân.

