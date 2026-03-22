Thanh niên công an nhân dân phải dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đề nghị thanh niên công an phải là những cán bộ gương mẫu nhất về kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám nhận việc mới, việc khó…

Chiều 22-3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2026), 70 năm Ngày truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an (1956 - 2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang biểu dương, khen ngợi những chiến công, thành tích, sự nỗ lực phấn đấu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an trong 70 năm qua.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: HỒNG DŨNG

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang yêu cầu, thanh niên công an phải là những cán bộ gương mẫu nhất về kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám nhận việc mới, việc khó, việc ở cơ sở, ở tuyến đầu, vùng sâu, vùng xa; đi đầu thực hiện tinh thần hành động “nói ít làm nhiều, làm đến cùng”; làm vì Đảng, vì dân phải làm nhanh, làm hiệu quả, làm thực chất.

Thanh niên công an nhân dân phải là bộ phận ưu tú của thanh niên Việt Nam, là những cán bộ “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, đi đầu giúp dân lúc hiểm nguy, gian khó; biết xấu hổ khi không hoàn thành nhiệm vụ, luôn đau đáu, trăn trở làm thế nào để qua thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an. Ảnh: HỒNG DŨNG

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lên cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an.

ĐỖ TRUNG