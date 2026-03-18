Tôn vinh vai trò đối thoại, thương lượng của cán bộ công đoàn cơ sở

Theo thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhân kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5), tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ tuyên dương những chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc.

Ngày 18-3, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương ký ban hành Kế hoạch số 73/KH-TLĐ về tổ chức lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2026), gắn với tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) xuất sắc trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể.

Theo yêu cầu của tổ chức công đoàn, những cá nhân được tuyên dương là những chủ tịch CĐCS có thành tích trong đối thoại, thương lượng hiệu quả, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động. Qua đó, vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động được thể hiện thông qua các kết quả cụ thể từ thương lượng tại doanh nghiệp.

Chuỗi hoạt động dự kiến diễn ra trong 2 ngày (28 và 29-4) tại Hà Nội, với khoảng 700 đại biểu tham dự. Các nội dung chính gồm: gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước; báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; diễu hành chào mừng và tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động.

Trong lễ tuyên dương còn có chương trình giao lưu với chủ đề “Những câu chuyện từ bàn thương lượng tập thể”.

