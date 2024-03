Thanh niên Đà Nẵng với “ước mơ, thanh xuân và tuổi trẻ”

Cuộc thi dành cho học sinh đang theo học tại các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng tham gia.

Tiết mục đầu tiên đến từ trường THPT. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đây là cơ hội để đoàn viên thanh niên trên địa bàn thể hiện tài năng, sự sáng tạo, là sân chơi khẳng định ước mơ và năng lượng tràn đầy của các bạn học sinh THPT. Cuộc thi còn là nơi thể hiện tinh thần đoàn kết và bản sắc của ngôi trường mình đang theo học.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đội thi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cuộc thi năm nay bắt đầu với hai đêm sơ loại vào tối ngày 22 và 29-3 với 28 tiết mục đến từ 27 trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp.

Ban tổ chức xét chọn 10 tiết mục xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết diễn ra vào tối 5-4. Đêm chung kết có sự xuất hiện của giám khảo Biên đạo Quang Đăng, Á quân So You Think You Can Dance 2016.

Ban giám khảo cuộc thi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, đây là sân chơi nhảy hiện đại thể hiện màu sắc của phong trào văn nghệ trong thanh niên khối THPT trên địa bàn Đà Nẵng.

Các em thể hiện sự sáng tạo, nhiệt huyết trong những điệu nhảy. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cuộc thi này cũng là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Đà Nẵng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Đà Nẵng phát biểu tại cuộc thi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Thông qua sân chơi, Thành đoàn, Hội LHTN TP Đà Nẵng mong muốn tăng cường giao lưu văn hoá, văn nghệ, định hướng hoạt động trong giới trẻ, từ đó tạo nên trào lưu tích cực, lan toả trong học sinh và thanh niên trên địa bàn. Qua những tiết mục được đầu tư công phu đến từ các đội thi, tôi hy vọng cuộc thi giúp các bạn đoàn viên, thanh niên có thể gắn bó hơn với công tác Đoàn – Hội”, anh Nguyễn Bá Duân nhấn mạnh.

Cuộc thi “The Ultimate Flashmob Showdown 2024” là số đầu tiên nằm trong chương trình “Sân chơi nghệ thuật thanh niên” năm 2024 do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức. Chương trình diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ vào các tối thứ 6 hằng tuần từ tháng 3 đến tháng 9-2024 diễn ra tại công viên phía Bắc đường Bạch Đằng, bờ Tây cầu Rồng (đối diện Đài truyền hình VTV8, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Đây là chuỗi hoạt động cộng đồng, được tổ chức ngoài trời theo các chủ đề riêng, thu hút đông đảo thanh niên, người dân và du khách tham gia; qua đó góp phần giảm thiểu tệ nạn xã hội, hình thành lối sống tích cực trong thanh thiếu niên.

XUÂN QUỲNH