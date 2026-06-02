TPHCM đã hoàn thành việc tháo gỡ hoặc có hướng chỉ đạo xử lý đối với 838/838 dự án thuộc diện xử lý (đạt tỷ lệ 100%). Qua đó khơi thông trên 206.000 tỷ đồng và gần 17.000 héc ta đất của các dự án để nhanh chóng đưa vào triển khai hoạt động.

Sáng 2-6, UBND TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội; tổng kết thực hiện kế hoạch số 34/KH-UBND và triển khai kế hoạch số 243/KH-UBND về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài.

TPHCM khơi thông trên 206.000 tỷ đồng từ công trình, dự án tồn đọng kéo dài. Thực hiện: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trình bày báo cáo và quán triệt, triển khai Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đến dự và chủ trì hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM đã quán triệt, triển khai, chỉ đạo điều hành quyết liệt, tập trung để thực hiện mục tiêu tháo gỡ điểm nghẽn, giải quyết các công trình, dự án tồn đọng theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ thẩm quyền”.

Đồng thời, phân công cụ thể công việc, gắn trách nhiệm người đứng đầu tại các sở, ban, ngành và địa phương trong việc rà soát, xử lý vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất tồn đọng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy quán triệt, triển khai các kết luận, nghị quyết tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

UBND TPHCM cũng kiện toàn Tổ Công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND TPHCM làm tổ trưởng để kịp thời chỉ đạo triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Cùng với đó, tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan để báo cáo, kiến nghị các cơ quan Trung ương ban hành các giải pháp, cơ chế tháo gỡ mang tính đột phá. Đồng thời linh hoạt, sáng tạo vận dụng các cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn cho nhiều dự án hạ tầng trọng điểm và các công trình phục vụ dân sinh.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Qua thống kê, rà soát, TPHCM xác định có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Trong đó, có 54 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương; 784 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Sau gần 2 năm triển khai kế hoạch 34, đến nay, TPHCM đã hoàn thành tháo gỡ hoặc có hướng chỉ đạo xử lý đối với 838/838 dự án thuộc diện xử lý (đạt tỷ lệ 100%, dẫn đầu cả nước). Tổng mức đầu tư được khơi thông trên 206.000 tỷ đồng và gần 17.000 héc ta đất của các dự án để nhanh chóng đưa vào triển khai hoạt động.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, có 417 dự án đã được giải quyết dứt điểm về mặt pháp lý, hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoặc đã tiến hành giao đất, cho phép chủ đầu tư tái khởi động thi công và bàn giao đưa vào vận hành khai thác xã hội, khơi thông nguồn lực và tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Đối với các dự án khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý của các bộ, cơ quan Trung ương, UBND TPHCM cũng tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý theo thẩm quyền. Đến nay đã cơ bản hoàn thành tháo gỡ, không còn vướng mắc cấp Trung ương.

Nổi bật là quá trình tháo gỡ cơ sở nhà đất số 01 Lý Thái Tổ - phường Vườn Lài (với diện tích hơn 4,4 héc ta). Địa điểm này trước đây từng là Nhà khách Chính phủ do Bộ Ngoại giao quản lý, sau đó bỏ trống nhiều năm và được bàn giao về cho TPHCM để xây dựng thành Công viên tưởng niệm Covid-19 đầu tiên của Việt Nam. Công viên số 1 Lý Thái Tổ góp phần chỉnh trang đô thị, tăng cường mảng xanh và không gian công cộng cho người dân thành phố.

Một trong những dự án nổi bật được TPHCM giải quyết dứt điểm về mặt pháp lý là dự án của Công ty Mercedes – Benz Việt Nam - một liên doanh quan trọng tại TPHCM, có tỷ lệ tăng trưởng tốt, giai đoạn từ 2016 đến 2025 đóng góp cho ngân sách thành phố hơn 6.000 tỷ đồng mỗi năm. Công ty gặp vướng mắc trong việc gia hạn thời gian thuê đất do thuê đất công nay đã hết hạn. Sau khi TPHCM xem xét, gỡ vướng, dự án đã chính thức được gia hạn hoạt động đến năm 2030.

VĂN MINH - THANH HIỀN