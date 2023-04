“Thay lời cảm ơn” của STADA Pymepharco đến với khách hàng năm 2023

Chương trình "Thanks 15 - Thay lời cám ơn lần thứ 15" được STADA Pymepharco thiết kế, tổ chức đầu tiên dành cho các khách hàng khu vực miền Nam như một lời tri ân chân thành nhất từ Pymepharco gửi đến Khách hàng đã gắn bó, đồng hành cùng các dòng sản phẩm được sản xuất, cung cấp từ năm 2008.

Cùng sự tin tưởng, ủng hộ ngày càng lớn từ phía khách hàng; sự thay đổi và điều chỉnh theo hướng ngày càng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người tham gia từ phía STADA Pymepharco, chương trình ngày càng thu hút sự tham gia của nhiều khách hàng và được triển khai rộng rãi trên toàn Việt Nam trong 15 năm qua.

Nhằm tổng kết chương trình và mở ra một chương trình mới thay thế cho Thanks - Thay lời cám ơn bằng chương trình Giving & Receiving – Trao đi giá trị - Nhận về niềm tin, tại Khách sạn Mường Thanh Luxury TPHCM đêm Gala đã được STADA Pymepharco long trọng tổ chức với sự hiện diện của 60 khách hàng đến từ nhiều địa phương như: Cà Mau, Bình Thuận, Khánh Hoà, Lâm Đồng, An Giang…, những người sẽ trực tiếp tham dự chuyến du lịch Thái Lan vào sáng ngày 18-4-2023 là một trong những phần quà do STADA Pymepharco trao tặng khi đăng ký tham gia chương trình. Các khách hàng đã cùng nhau nhìn nhận lại những giá trị, niềm vui, sự thú vị mà chương trình đã gửi tặng đến mọi người sau 15 năm cùng đồng hành.

Bên cạnh đó phần quay số may mắn với nhiều giải thưởng có giá trị cao được tiến hành cũng mang lại những bất ngờ cho khách hàng. Kết quả, Giải Đặc biệt trị giá 500 triệu đồng đã thuộc về một khách hàng ở Khánh Hoà.

Sáng 18-4-2023, chuyến du lịch tham quan xứ sở Chùa Vàng: Bangkok – Pattaya đã được STADA Pymepharco tổ chức… Cùng nhau tham quan những địa điểm nổi tiếng Vương quốc Thái Lan như: Trân Bảo Phật Sơn hay còn gọi là Khao Chee Chan; Chùa Wat Benchamabophit; Viếng thăm Muang Boran, nơi được mệnh danh là Thái Lan thu nhỏ. Một điểm đặc biệt nữa của chuyến đi là thời gian tổ chức trùng với Tết mừng Năm mới Songkran của nước bạn nên khách hàng được tham dự Lễ hội té nước với qui mô tổ chức lớn nhất sau khoảng thời gian giãn cách do Covid 19.

Chia tay chương trình Thay lời cám ơn và mở ra chương trình mới Trao đi giá trị - Nhận về niềm tin năm 2023, STADA Pymepharco đang tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình: Chăm sóc sức khoẻ mọi người như người bạn đồng hành tin cậy với mong muốn mang lại những sản phẩm có chất lượng Đức nhưng giá thành Việt Nam góp phần chăm sóc sức khoẻ người dân ngày càng tốt hơn.