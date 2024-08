The Music of ABBA của nhóm nhạc ARRIVAL sẽ đến Việt Nam vào tháng 10

Nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 55 quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển, Nhà hát lớn Hà Nội, Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn (Saigon Philharmonic Orchestra) và VietShow với sự hỗ trợ của Bộ VH-TT-DL sẽ mang Tour lưu diễn The Music of ABBA (Âm nhạc của ABBA) của nhóm nhạc ARRIVAL đến từ Thụy Điển diễn tại Việt Nam từ ngày 5 đến 12-10.

ARRIVAL được thành lập bởi Vicky Zetterberg vào năm 1995 tại Gothenburg, Thụy Điển và nhanh chóng trở thành một trong những ban nhạc trình diễn ABBA nổi tiếng, bán chạy nhất thế giới. Kể từ khi bắt đầu vào năm 1995, ban nhạc đã lưu diễn ở 70 quốc gia, xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, phát thanh trên khắp thế giới.

Riêng trong năm 2024, ARRIVAL có 80 buổi biểu diễn trên thế giới. ARRIVAL là nhóm duy nhất đã được các thành viên Björn Ulvaeus và Benny Andersson của ABBA trao tặng một bài hát chưa từng được phát hành trước đó. Bài hát Just A Notion đã được ARRIVAL phát hành vào năm 1999 và một lần nữa được ABBA gốc phát hành vào năm 2021 trong album mới nhất Voyage.

Khán giả Việt Nam sẽ có cơ hội đắm mình trong những giai điệu bất hủ của âm nhạc ABBA, sống động qua những màn trình diễn đầy cảm xúc. Đặc biệt hơn nữa, trong tour lưu diễn có sự góp mặt của nghệ sĩ DrumsetÅke Sundqvist là nhạc công của ban nhạc gốc ABBA.

Cụ thể, tour lưu diễn sẽ diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập, TPHCM) ngày 5-10, Cung Thể thao Tiên Sơn - TP Đà Nẵng ngày 8-10 và tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội ngày 12-10.

Nghệ sĩ Nguyễn Long An, đại diện Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn, cho biết, ARRIVAL là ban nhạc nổi tiếng của Thụy Điển, chuyên hát nhạc ABBA và có các tác phẩm độc quyền do ABBA gửi tặng. Các nghệ sĩ sẽ cùng dàn nhạc, sử dụng chất liệu cổ điển mang hơi thở dòng chảy lịch sử để thể hiện các ca khúc ABBA. Khán giả sẽ thấy nhạc cổ điển có thể "chơi" cùng nhạc pop, disco... tạo nên không gian âm nhạc vô cùng đặc sắc.

“Điểm nhấn của Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn ở các đêm diễn là 70 nghệ sĩ dàn nhạc chơi với 18 nghệ sĩ ARRIVAL. Đây là số lượng nghệ sĩ rất lớn và trước giờ thường là dàn nhạc nước ngoài biểu diễn luôn. Với chất lượng âm thanh, dàn dựng sân khấu, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những điều mới từ những nốt nhạc cũ. Quan trọng, dàn nhạc và các nghệ sĩ chơi chính xác nhất những bản nhạc gốc, nốt nhạc gốc”, nghệ sĩ Nguyễn Long An nói.

Bên cạnh các đêm diễn, ban tổ chức sẽ tổ chức hoạt động đấu giá một số kỷ vật gắn liền với ABBA như đĩa than, nhạc cụ... đã từng theo họ lưu diễn nhiều nơi trên thế giới. Các hoạt động về thời trang liên quan đến ABBA cũng sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Tour lưu diễn The Music of ABBA của ARRIVAL đã bán cháy vé tại các sân vận động và nhà hát trên khắp thế giới và là show diễn ABBA tuyệt vời và chân thực nhất. Những bản hit như: Dancing Queen, Mamma Mia, Does Your Mother Know, Take A Chance, SOS, The Winner Takes It All, Super Trouper, Money Money Money, Waterloo, Honey Honey, Fernando, Chiquitita, Knowing Me Knowing You, Thank You For The Music, Lay All Your Love On Me, Gimme Gimme Gimme...

ARRIVAL cũng đã biểu diễn với hơn 100 dàn nhạc giao hưởng trên khắp thế giới. Những buổi biểu diễn thành công với một số dàn nhạc giao hưởng xuất sắc nhất tại Mỹ như Boston Symphony Orchestra, San Francisco Symphony Orchestra, Dallas Symphony Orchestra, Houston Symphony Orchestra và Atlanta Symphony Orchestra.