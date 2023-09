The Singing Hair - Nơi tóc thăng hoa

Tại đây, 3 master hàng đầu quốc tế: Nguyễn Thúy Hằng cùng 2 chuyên gia nổi tiếng đến từ Trung Quốc là Liu Jing Ying và Linzhen sẽ kiến tạo lại bầu không khí Douyin đang làm điên đảo giới Make and Hair. Với các chủ đề rất hấp dẫn như: Make and Hair Douyin hot trend 2023; Make and Hair Wedding 2023-2024; Chụp hình và chỉnh sửa trên máy cơ và điện thoại... workshop không chỉ dành cho giới chuyên nghiệp, các bạn trẻ có nhu cầu tìm hiểu cái đẹp và xu hướng làm tóc mới cũng có thể tham gia trải nghiệm.

Buổi workshop này sẽ diễn ra vào ngày 28-9-2023, tại 431 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Bình, TPHCM

Chương trình bắt đầu từ 7 giờ sáng đến tối. Đặc biệt, chương trình mãn nhãn cả phần nghe lẫn phần nhìn khi có sự tham gia của ca sĩ Hà Nhi, người đẹp Bùi Lý Thiên Hương - Top 10 Miss Grand Việt Nam, MC Gia Huy-MC Neon…