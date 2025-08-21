Thêm 20 đối tượng liên quan đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng bị khởi tố

Mở rộng điều tra, Công an TP Đà Nẵng khởi tố thêm 20 bị can liên quan đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng xảy ra tại TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác.

Công an TP Đà Nẵng khởi tố thêm 20 bị can có liên quan. Ảnh: CACC

Ngày 21-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an TP Đà Nẵng, cho biết, vừa tiến hành các thủ tục tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 của chuyên án điều tra về đường dây “Rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” được xác lập, khởi tố vào tháng 1-2025. Trong giai đoạn 1 của chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố 13 bị can có liên quan.

Trong số 20 bị can bị khởi tố lần này, có 3 nhân viên ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp "ma", để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khám xét trụ sở chi nhánh các ngân hàng có liên quan tại Bình Dương (trước đây), Hà Nội và Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra và đang tiếp tục làm rõ, xử lý sai phạm của các ngân hàng khác liên quan.

Ngoài ra, 1 đối tượng có hành vi sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm hoạt động đã bị khởi tố để điều tra về hành vi rửa tiền.

Trước đó, ngày 22-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá thành công đường dây rửa tiền do T.Q.T. cầm đầu. Đối tượng này đã làm giả căn cước công dân, thành lập 187 doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để đăng ký mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp nhằm bán lại cho các đối tượng tội phạm. Các tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).

PHẠM NGA