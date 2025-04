Phá đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia hơn 600 tỷ đồng/tháng

Ngày 22-4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự cùng đấu tranh thành công chuyên án triệt xóa đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về việc đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên Website “xxx88”. Đáng chú ý, hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ, hoạt động có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm,…

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, từ tháng 9-2024 đến nay, lượng tiền các đối tượng giao dịch để đánh bạc trên Website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ Website “xxx88”, các đối tượng đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh.

Cơ quan công an lấy lời khai của đối tượng Đậu Trọng Giáp. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Sau thời gian điều tra, từ ngày 11 đến 13-4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bố trí 12 tổ công tác tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng về hành vi “Rửa tiền” và “Đánh bạc”.

Tang vật vụ án

Bước đầu xác định, tại Việt Nam, cầm đầu đường dây “Rửa tiền” và “Đánh bạc” nói trên là Đậu Trọng Giáp (sinh năm 1992, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Ngoài ra, 11 đối tượng khác gồm 8 nam và 3 nữ (từ 22 đến 45 tuổi, trú tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu) đã tham gia trực tiếp vào đường dây rửa tiền và đánh bạc nêu trên.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng về tội “Rửa tiền” và “Đánh bạc”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

DUY CƯỜNG