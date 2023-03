Thêm một công ty đưa sữa Đan Mạch gia nhập thị trường Việt

Tham dự sự kiện có Mr. Nicolai Prytz, Đại sứ Đan Mạch cùng cộng sự và nhiều khách quý đại diện chính quyền địa phương, cổ đông và đối tác của công ty.

DanMilko sẽ mang về Việt Nam những sản phẩm dinh dưỡng được sản xuất tại Đan Mạch theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm vô cùng khắt khe của chính phủ nước này với công thức đặc biệt do đội ngũ chuyên gia nghiên cứu phù hợp với thể trạng của người Việt.

Trước mắt, công ty sẽ có 5 dòng sản phẩm cho trẻ từ sơ sinh tới người lớn tuổi và phụ nữ mang thai. Đây là những sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu siêu sạch và bền vững hàng đầu thế giới. Chính vì thế, nguyên liệu được lấy từ những cánh đồng cỏ và trang trại chăn nuôi bò sữa hoàn toàn không bị nhiễm các hóa chất độc hại như dư lượng thuốc trừ sâu, phân bón và hormone, không có dấu vết của kháng sinh, thức ăn biến đổi gen, ure hay hormone sinh sản và ô nhiễm môi trường.

Chia sẻ lý do quyết định đưa những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao của Đan Mạch về Việt Nam, ông Phan Kế Đạt, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty cổ phần DanMilko chia sẻ: “Hơn 40 năm sống tại đây, tôi nhận ra bí quyết để người Đan Mạch luôn lạc quan hạnh phúc chính là vì họ được nuôi dưỡng tinh thần từ những câu chuyện cổ tích của Andersen và nguồn dinh dưỡng chất lượng với tiêu chuẩn Organic có thể nói cao nhất thế giới. Tôi nhận thấy đem nguồn dinh dưỡng tốt cũng chính là mang về 1 phần bí quyết hạnh phúc của người dân xứ sở nàng tiên cá đồng thời giúp cải thiện thể trạng người Việt cũng như lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước Đan Mạch tới Việt Nam”.

Tham dự sự kiện Mr Nicolai Prytz, Đại sứ Đan Mạch cũng chia sẻ: “Đan Mạch là một trong những nước trên thế giới có tiêu chuẩn cao nhất ở nhiều lĩnh vực trong đó có thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Tôi muốn chia sẻ rằng những người tiêu dùng Đan Mạch luôn đòi hỏi tiêu chuẩn sản phẩm rất cao. Với mỗi sản phẩm ngoài việc chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cao nhất thì còn phải bền vững nữa. Tôi nghĩ với 40 năm sống ở Đan Mạch ông Đạt hiểu rất rõ điều đó nên ông đã mang một sản phẩm đáp ứng những tiêu chuẩn cực kỳ cao của Đan Mạch về Việt Nam. Danmilko là một trong những công ty Đan Mạch với những tiêu chuẩn ấy. Các công ty Đan Mạch hoạt động luôn chú trọng vào 3 mục tiêu cốt lõi: thứ nhất hiệu quả kinh tế nhưng quan trọng ko kém tính bền vững của công việc kinh doanh và thứ ba là đảm bảo quyền lợi của người lao động khi làm cho công ty Đan Mạch. Chúng tôi rất tự hào về những công ty Đan Mạch như Danmilko ở Việt Nam”.

Chia sẻ về kỳ vọng của công ty trong tương lai, ông Phan Kế Đạt cho biết: “Tôi rất mong với dòng sản phẩm cao cấp nhất của Đan Mạch và với một đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp đã làm việc trong ngành sữa nhiều năm cùng một chiến lược đầu tư bài bản, DanMilko sẽ thành công và trở thành một trong những thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng”.

DanMilko Việt Nam là công ty con của DanMilko A/S Đan Mạch, được thành lập bởi doanh nhân Việt kiều Phan Kế Đạt cùng một số cổ đông có kinh nghiệm kinh doanh trên nhiều lĩnh vực.

DanMilko A/S Đan Mạch là thành viên của Phan Groups có trụ sở chính đặt tại tại Risskov, ngoại ô Aarhus, Đan Mạch cũng do doanh nhân Phan Kế Đạt sáng lập, sở hữu nhiều công ty con trong đó có DP Ventilation A/S là công ty lớn top 3 so với các công ty cùng ngành.