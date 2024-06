Thí sinh làm lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 không chỉ đình chỉ thi mà còn truy cứu trách nhiệm hình sự

Sáng 13-6, đoàn công tác Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT làm trưởng đoàn đã kiểm tra, khảo sát một số điểm thi, điểm in sao đề thi tại TP Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn làm trưởng đoàn đã kiểm tra, khảo sát một số điểm thi, điểm in sao đề thi tại TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Có phương án hỗ trợ thí sinh đặc biệt

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng thông tin, Sở đã phối hợp với Công an TP Đà Nẵng trong chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án, phương tiện, thiết bị bảo đảm an ninh, an toàn tại nơi in sao đề thi, bảo quản đề thi, bài thi, hội đồng thi… theo đúng quy định. Trong đó, bố trí xe và lực lượng phòng cháy, chữa cháy trực 24/24 tại điểm in sao đề thi; điểm chấm thi tổ chức vệ sinh trường lớp sạch sẽ; thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm…

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn kiểm tra phòng chờ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hội đồng thi chuẩn bị 1 điểm thi dự phòng trong tình huống đột xuất có thể sử dụng làm điểm thi đồng thời dự phòng hơn 350 cán bộ, giáo viên tại hội đồng thi để bổ sung cán bộ coi thi, giám sát ốm đau hoặc nếu có trường hợp đột xuất.

Đà Nẵng có 13.561 thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi. Trong đó, có 12.853 thí sinh đăng ký dự thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển cao đẳng, đại học. Đà Nẵng đã huy động 1.389 giáo viên làm cán bộ coi thi; 282 người làm cán bộ giám sát; lực lượng công an, trật tự viên là 112 người.

“Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã làm việc với trưởng các điểm thi để có những hỗ trợ phù hợp đối với những học sinh khuyết tật dự thi như mở cửa thang máy để các em di chuyển, cử lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ đi lại trong đầu và cuối buổi thi. Các điểm thi cũng phải xây dựng phương án dự phòng để chủ động hỗ trợ cho những thí sinh trong những tình huống không may gặp sự cố về sức khỏe”, bà Lê Thị Bích Thuận cho hay.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng thông tin về công tác tổ chức kỳ thi tại địa phương. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, từ nay đến khi kỳ thi diễn ra, Đà Nẵng tiếp tục rà soát từng khâu trong công tác chuẩn bị, trong đó sẽ chú trọng công tác tập huấn quy chế cho giáo viên, cán bộ tham gia làm thi và học sinh nhất là lưu ý những điểm mới của kỳ thi.

Tập huấn quy chế phân theo đối tượng

Tại buổi làm việc sau khi đi thực tế, ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao của UBND TP Đà Nẵng liên quan tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đà Nẵng có nhiều thuận lợi như sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, sự phối hợp nhịp nhàng của các thành viên trong Ban Chỉ đạo thi của địa phương; địa bàn không lớn và quy mô thí sinh cũng ở mức độ vừa phải. Tuy vậy, không vì thế mà có sự chủ quan trong các khâu liên quan kỳ thi. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo địa phương làm tròn trách nhiệm của mình để hạn chế thấp nhất những sai sót. Trong đó, các quy định trong quy chế thi buộc phải tuân thủ đúng.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn kiểm tra điểm thi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Trong tập huấn quy chế thi, cần tổ chức theo chuyên đề phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và đặc điểm của từng nhóm đối tượng. Ví dụ như với lực lượng công an tham gia bảo vệ tại các điểm thi, nhân viên y tế… thì cần nhấn mạnh những nội dung gì", ông Hoàng Minh Sơn cho biết.

Với thí sinh dự thi, cần phải nhấn mạnh việc làm lộ lọt đề thi ra ngoài không chỉ bị dừng ở mức đình chỉ thi mà còn liên quan đến yếu tố hình sự. Có những thí sinh chưa hình dung ra mức độ nghiêm trọng của việc làm lộ, lọt đề thi trong thời gian diễn ra môn thi nên cần phải được giải thích rõ ràng để các em thấy được tính nghiêm trọng của hành vi vi phạm”, ông Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Ông Đỗ Xuân Giang, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) lưu ý, trong tập huấn quy chế thi cho cán bộ cần chú trọng đến nội dung phòng ngừa gian lận bằng công nghệ cao. Ông cũng lưu ý đến tình huống các lực lượng tham gia kỳ thi vi phạm quy chế thi như sử dụng điện thoại trong khu vực thi.

Toàn cảnh buổi làm việc sau khi đi kiểm tra điểm thi và điểm in sao đề thi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đoàn kiểm tra lưu ý Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Đà Nẵng thường xuyên rà soát, kiểm tra công tác bảo mật đề thi từ lúc ra đề đến lúc vận chuyển đến điểm thi, in sao, ghép phách, bố trí camera sao cho phù hợp… Trong đó, đặc biệt lưu ý đến công tác bảo vệ, nhân sự ở vòng 3 của điểm in sao đề thi.

XUÂN QUỲNH