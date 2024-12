Thị trường bất động sản thương mại TPHCM: Sắp có thêm thương hiệu mới

Nhân tố mới với cú lộ diện ấn tượng

Tại Saigon Mia (đường 9A, KDC Trung Sơn, Khu đô thị mới Nam Sài Gòn), cư dân tòa nhà hào hứng chờ đón sự kiện khai trương trung tâm thương mại Merry Plaza quy mô tại tầng khối đế. Dự kiến khai trương cuối tháng 12, Merry Plaza Saigon Mia là sự kết hợp của các tiện ích F&B (Starbuck, Pizza Hut, Passio, Chuk, Circle K,...), trung tâm y tế, sức khỏe làm đẹp (VNVC, Getfit),… và không gian chia sẻ văn phòng Co-working (Regus) đẳng cấp ngay tại một địa điểm, chiếm gần 20.000 m² diện tích.

Một động thái khác, tại Moonlight Residences (phường Trường Thọ, TP Thủ Đức), thương hiệu Merry Plaza cũng sẵn sàng hoạt động vào cuối năm nay với mô hình tương tự. Theo đó, Merry Plaza Moonlight Residences sở hữu nhiều tiện ích đa dạng như siêu thị (Top Market), F&B (Jollibee, Sushiway, GU Cà phê, Tomyum Cool,…), rạp chiếu phim (Lotte Cinema), trung tâm y tế sức khỏe (VNVC) và giáo dục (Apollo),… cho cộng đồng cư dân tòa nhà và toàn bộ khu vực.

SaigonMia - một trong hai địa điểm sẽ diễn ra sự kiện ra mắt thương hiệu Merry Plaza vào cuối tháng 12-2024

Merry Plaza được vận hành bởi đơn vị phát triển và quản lý BĐS thương mại chuyên nghiệp Merry Commercial (MerryCom). MerryCom tập trung đầu tư và quản lý, khai thác khối đế thương mại và Cung cấp dịch vụ tư vấn, cho thuê, vận hành diện tích thương mại. Với triết lý kinh doanh lấy con người làm trung tâm, MerryCom hướng đến mục tiêu không chỉ cung cấp mặt bằng thương mại mà còn kiến tạo những giá trị sống mới cho cộng đồng.

Động thái của MerryCom với kế hoạch ra mắt và khai trương 2 địa điểm mang thương hiệu Merry Plaza tại Trung Sơn - Bình Chánh và Thủ Đức góp phần tạo nên chuyển động đáng chú ý trên thị trường BĐS thương mại TPHCM vào những ngày cuối năm. Đồng thời góp phần vào bức tranh tươi sáng của phân khúc này trong cả năm 2024.

Trước đó, thị trường BĐS thương mại tại TPHCM, với BĐS bán lẻ là mũi nhọn đang chứng kiến một sự tăng trưởng mạnh mẽ với nhiều xu hướng đáng chú ý và cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Sở Công Thương TPHCM ước tính, năm 2024, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng 11% theo năm. Chi tiêu tiêu dùng dự kiến tăng 7,6%. Con số tăng trưởng này sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường BĐS bán lẻ đi lên trong thời gian tới. Nhiều báo cáo gần đây cho thấy, trung tâm thương mại mới đều đạt tỷ lệ lấp đầy cao, khoảng 90% ngay tại thời điểm khai trương.

BĐS thương mại tại TPHCM sôi động với sự dẫn dắt của BĐS bán lẻ và BĐS văn phòng

Ngoài ra, phân khúc này còn ghi nhận thêm xu hướng dịch chuyển ra ngoài trung tâm của các chủ đầu tư. Theo báo cáo của Savills, trong quý 3-2024, khu vực ngoài trung tâm có tổng diện tích cho thuê hơn 50.900 m² trên tổng thị trường TP là 1,6 triệu m², tăng 3% theo quý và 5% theo năm.

Bên cạnh bán lẻ, BĐS văn phòng, ngách co-working space (mô hình chia sẻ văn phòng) được tích hợp chung trong các khối đế trung tâm thương mại cũng đang ghi nhận nhiều diễn biến tích cực, dự kiến sẽ giúp BĐS thương mại tại TPHCM tăng trưởng tốt trong giai đoạn 2025 - 2030.

Những động lực tăng trưởng mới

Theo các chuyên gia, sự phát triển của BĐS thương mại, nhất là ở phân khúc bán lẻ và văn phòng dạng chia sẻ, không chỉ đến từ nhu cầu tiêu dùng mà còn từ những chiến lược điều chỉnh phù hợp của các nhà phát triển. Trong đó, hạ tầng phát triển cùng sự tham gia của các thương hiệu, doanh nghiệp quốc tế từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu,… mở rộng sự hiện diện tại TPHCM và cả các đơn vị từ Việt Nam đã góp phần gia tăng sức hút cho địa hạt này.

Mô hình BĐS thương mại tích hợp đa chức năng mang lại trải nghiệm sống động và đa dạng cho khách hàng

Song song đó, việc các chủ đầu tư thay đổi mô hình kinh doanh đơn lẻ sang tích hợp đa chức năng để tạo một hệ sinh thái toàn diện, mang lại trải nghiệm sống động và đa dạng cho khách hàng tại các sàn thương mại cũng giúp thị trường này sôi động.

Giới chuyên gia cũng nhận định, với xu hướng “all-in-one” (tất cả trong một), các sàn thương mại không chỉ đơn thuần là nơi kinh doanh mà đã trở thành hạt nhân trong chiến lược phát triển bền vững của nhiều dự án đô thị. Việc tích hợp all-in-one: mua sắm, giải trí, giáo dục, văn phòng… trong một không gian hiện đại không chỉ đáp ứng nhu cầu tiện nghi của người dân mà còn đóng vai trò là điểm nhấn văn hóa và kinh tế địa phương.

Chia sẻ từ đại diện MerryCom – bà Huỳnh Phi cũng cho thấy, xu hướng all – in - one sẽ chiếm lĩnh thị trường thời gian tới, cùng với đó là sự linh hoạt trong các hình thức khai thác. “Với các diện tích thương mại chúng tôi đang quản lý và không ngừng mở rộng, mỗi địa điểm sẽ có một mô hình dành riêng, ví dụ bán lẻ kết hợp vui chơi giải trí hay mua sắm - F&B kết hợp co-working… Tất cả được tính toán và triển khai dựa trên đón đầu nhu cầu tích hợp của cộng đồng cư dân, khách hàng và đối tác…”. Bà Huỳnh Phi cho biết thêm, theo kế hoạch, MerryCom sẽ khai thác khoảng 314.000 m² diện tích thương mại vào năm 2030.