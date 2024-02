Thị trường vàng sôi động trước ngày vía Thần Tài

Mua vàng vào đầu năm đã trở thành thói quen của người dân Việt Nam để cầu tài lộc, sung túc và may mắn. Do đó, không chỉ đợi vào ngày vía Thần Tài (Mùng 10 Âm lịch), từ hôm nay 18-2 (Mùng 9 Tết), tại các cửa hàng bán vàng ở TPHCM của PNJ, SJC, Doji và tiệm vàng Mi Hồng… đã nhộn nhịp khách hàng đến mua vàng.

Khách hàng mua sắm tại cửa hàng PNJ Next Hai Bà Trưng (TPHCM) ngày 18-2. Ảnh: MINH HUY

Đa dạng sản phẩm

Mặc dù chưa tới ngày vía Thần Tài (Mùng 10 tháng Giêng) nhưng ghi nhận tại hệ thống bán lẻ của các doanh nghiệp như PNJ, SJC, Doji, SBJ… ở TPHCM trong ngày ngày 18-2 (Mùng 9 Tết) cho thấy, khách hàng đã đến mua vàng "lấy hên" khá sôi động.

Chị Minh Hạnh (quận 3) đang mua vàng tại cửa hàng PNJ Next đường Hai Bà Trưng (quận 1) cho biết, do ngày vía Thần Tài năm nay rơi vào thứ Hai, phải đi làm nên tranh thủ “đón Thần Tài” sớm một ngày. “Năm nay tôi chọn mua vàng trang sức cho mình và bộ sưu tập vàng Thần Tài 8 miếng để dành tặng các thành viên trong gia đình với ý nghĩa năm mới may mắn và phát tài”, chị Minh Hạnh cho biết.

Trên thị trường, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đã tung ra loạt sản phẩm vàng tài - lộc, độc - lạ phục vụ nhu cầu và thị hiếu đa dạng của người dân. Cụ thể, PNJ ra mắt bộ sưu tập quà tặng "PNJArt Kim long phi vân" hình tượng rồng vàng vươn mây với ý nghĩa rồng gặp mây tựa cá gặp nước, ngụ ý một năm mới tràn ngập may mắn, thuận lợi; Bộ sưu tập vàng tài lộc "Long đáo kim niên" set 6 miếng, biểu tượng Phát - Lộc - Tài - Phú - Quý - An với ý nghĩa ước mong tài lộc và giá trị tích trữ bền lâu.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) năm nay có sản phẩm tượng rồng vàng 1 lượng vàng 9999 và bộ sưu tập "Rồng vàng thịnh vượng" với 3 miếng vàng là Rồng vàng bình an, Rồng vàng như ý và Kim long, mỗi miếng có trọng lượng 1 chỉ vàng.

Công ty vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBJ) cũng có các sản phẩm túi lộc, vàng Thần Tài và miếng vàng "Kim long phú quý" trọng lượng 1 chỉ vàng…

Thị trường đa sản phẩm vàng Thần Tài chuẩn bị cho ngày vía Thần Tài 2024. Ảnh: MINH HUY

Để thu hút khách hàng, các doanh nghiệp cũng đưa ra nhiều chương trình bốc thăm may mắn giá trị lớn như: PNJ có chương trình "Ghép tài lộc - 100% nhận lộc vàng" từ nay đến hết ngày 20-2, với tổng tài lộc lên đến 2.024 miếng vàng. Công ty vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBJ) sẽ hoàn 390.000 đồng/khách hàng cho 56 khách hàng đầu tiên giao dịch thanh toán mã QR thành công tại Sacombank - SBJ, với giá trị giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên qua ứng dụng Sacombankpay hoặc Mobile banking trong 2 ngày 18 và 19-2 (Mùng 9 và Mùng 10 tháng Giêng)…

Do vào ngày vía Thần Tài, nhu cầu thị trường thường tăng cao, nhiều người xếp hàng hoặc chờ đợi nên các doanh nghiệp kinh doanh vàng như PNJ, DOJI, Phú Quý… đã mở kênh đặt hàng trước trên Website, Fanpage. Các sản phẩm và giá thành cụ thể cũng được cập nhật tại các hệ thống bán hàng online để người dân có thể đặt hàng ngay bây giờ, sau đó, đúng ngày vía Thần Tài đến cửa hàng nhận hoặc đặt chuyển đến tận nhà, thay vì đến tận nơi xếp hàng mua vàng.

Mặc dù vậy, để phục vụ tốt nhất cho khách hàng mua sắm trong ngày vía Thần Tài, các doanh nghiệp kinh doanh vàng cho biết, sẽ mở cửa từ 6 giờ đến 23 giờ.

Vàng SJC giảm 800.000 đồng/lượng trước ngày vía Thần Tài

Ghi nhận thị trường vàng trước ngày vía Thần Tài, giá vàng SJC trong nước ngày 18-2 (Mùng 9 Tết) giảm đến 800.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá mua và giá bán được các doanh nghiệp kinh doanh vàng nới rộng lên đến 2,6 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 30 tại TPHCM, tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh) niêm yết vàng SJC ở mức 76,2 triệu đồng/lượng mua vào và 77,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước. Tập đoàn Doji giảm 350.000 đồng chiều mua và 250.000 đồng chiều bán xuống còn 75,75 triệu đồng/lượng mua vào và 78,35 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty SJC giao dịch vàng SJC ở mức 75,8 triệu đồng/lượng mua vào và 78,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 800.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng giảm nhưng giảm ít hơn vàng SJC. Cụ thể, Công ty SJC niêm yết ở mức 63,5 triệu đồng/lượng mua vào và 64,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 150.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, còn 64,78 triệu đồng/lượng mua vào và 65,88 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần ở mức 2.013,23 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank tương đương 59,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 18,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng 9999 khoảng 5-6 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN