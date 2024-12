Thị xã Phước Long (Bình Phước) không còn hộ nghèo

Một góc đô thị Phước Long

Cụ thể, năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt 38.467 tỷ đồng, tăng 13,48% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 114,24% so với chỉ tiêu nghị quyết. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 10.534 tỷ đồng, tăng 10,03% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 113,98% so với chỉ tiêu nghị quyết; có 851 cơ sở sản xuất kinh doanh thành lập mới, đạt 851% so với chỉ tiêu nghị quyết.

Bên cạnh đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 942 tỷ đồng, tăng 8,05% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 102,94% so với chỉ tiêu nghị quyết; đến nay thị xã có 11 sản phẩm OCOP của 5 doanh nghiệp, hợp tác xã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao. Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 24-12 là 233.833 triệu đồng, đạt 109,8% so với dự toán UBND tỉnh giao và đạt 107% so với dự toán HĐND thị xã thông qua, đạt 102,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Trương Văn Đảo (thứ 2 từ phải sang), Giám đốc Hợp tác xã cây ăn trái Bàu Nghé, thị xã Phước Long giới thiệu sản phẩm sầu riêng của Hợp tác xã đến khách tham quan

Đáng chú ý, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong năm đã được triển khai thực hiện tốt. Kết quả, đến cuối năm 2024 không còn hộ nghèo, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra, giải quyết việc làm cho 4.482 lao động, đạt 124,5% chỉ tiêu nghị quyết; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 72,2%, đạt 100,3% chỉ tiêu nghị quyết; phân bổ và giải ngân 28,483 triệu đồng nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho 356 lao động.

Một góc đô thị Phước Long về đêm

Công tác quản lý điều hành chi ngân sách thực hiện theo đúng dự toán đã được duyệt và đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi theo dự toán giao đầu năm, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và không để xảy ra tình trạng nợ đọng lương, phụ cấp cũng như chế độ chính sách.

Mặt khác, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trong các dịp lễ, tết.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, thị xã xác định kinh tế công nghiệp - thương nghiệp - dịch vụ là chủ lực của nền kinh tế, phát triển công nghiệp song song với đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ và hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và môi trường. Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ. Khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo tăng thu ngân sách và chi ngân sách hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm. Đồng thời, gắn việc phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Du khách tham quan núi Bà Rá, thị xã Phước Long

Trước đó, ngày 24-12, Sở TT-TT tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp báo về lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Phước Long (6-1-1975 - 6-1-2025) và Giải vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 30 năm 2025.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Phước Long diễn ra vào ngày 5-1-2025, dự kiến sẽ có các hoạt động như: Hội thảo khoa học “Ý nghĩa lịch sử và tầm vóc chiến lược của chiến thắng chiến dịch Đường 14 - Phước Long”, triển lãm hình ảnh, hiện vật kỷ niệm 50 năm Phước Long chiến thắng, trưng bày, quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam bộ, giới thiệu tour du lịch kết nối Phước Long và các hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách.

Giải vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 30 năm 2025 diễn ra vào sáng 6-1-2025, với sự tham gia của 1.422 vận động viên trong, ngoài tỉnh và quốc tế. Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước là nhà tài trợ chính của giải.

BÙI LIÊM