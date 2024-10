Thiết lập đỉnh mới, giá vàng nhẫn 9999 tiến sát 90 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 31-10, Tập đoàn Phú Quý niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 88,6 triệu đồng/lượng mua vào và 89,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua.

Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 87,7 triệu đồng/lượng mua vào và 89,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Riêng công ty PNJ và Bảo Tín Minh Châu vẫn niêm yết giá cũ. Cụ thể, Công ty PNJ báo giá ở mức 88,4 triệu đồng/lượng mua vào và 89,5 triệu đồng/lượng bán ra, Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 88,58 triệu đồng/lượng mua vào và 89,58 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng nhẫn 9999 vừa thiết lập đỉnh cao nhất ở mức 89,8 triệu đồng/lượng

Còn Giá vàng SJC sáng nay được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Doji giữ mức giá niêm yết hôm qua: 88 triệu đồng/lượng mua vào và 90 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank) cũng giữ ở mức 90 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 30-10 tăng lên 2.787,1 USD/ounce, tăng 12,5 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 31-10 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.785,1 USD/ounce. Dù giảm nhẹ so với giá chốt phiên tại New York nhưng đây cũng là đỉnh vừa được thiết lập của giá vàng thế giới. Mức giá này sau quy đổi tương đương 85,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 4,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở khoảng 4,4 triệu đồng/lượng.

Hiện giá vàng thế giới đã tăng 35% kể từ đầu năm. Các chuyên gia nhận định, giá vàng vẫn tiếp tục tăng mạnh nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ như: cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5-11 sắp tới; Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) sắp cắt giảm lãi suất và xung đột Nga-Ukraine.... Chiến lược gia Daniel Pavilonis tại công ty RJO Futures dự đoán, giá vàng có thể sớm cán mốc 2.850 USD/ounce.

NHUNG NGUYỄN