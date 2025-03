Thời tiết bất lợi tháng 4 và 5 sẽ ảnh hưởng đến cây trồng và vật nuôi

Mùa hoa vải tháng 3-2025 ở miền Bắc. Ảnh: LƯƠNG PHÚC

Theo Trung tâm Nghiên cứu khí tượng nông nghiệp, từ nay đến tháng 5-2025, hiện tượng ENSO (khí hậu xích đạo tại khu vực Thái Bình Dương) ở trạng thái La Nina yếu và có xu hướng chuyển sang trung tính với xác suất 60-65%.

Nhiệt độ trung bình trong thời gian này dự báo ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm. Lượng mưa tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ có thể tương đương trung bình nhiều năm, trong khi khu vực phía Nam có khả năng mưa nhiều hơn.

Trung tâm cho rằng, cao điểm nắng nóng ở khu vực đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ có thể rơi vào tháng 4 và tháng 5. Ở Tây Nguyên và Nam bộ năm nay, mùa mưa có thể đến sớm hơn so với trung bình.

Từ tháng 4 đến tháng 5, tình trạng thiếu mưa và khô hạn ở Nam bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên có xu hướng giảm, khu vực Sóc Trăng và Rạch Giá có nguy cơ ngập úng cục bộ vào tháng 5. Tại đồng bằng sông Hồng, tình trạng thiếu nước có thể ảnh hưởng đến cây lúa vào tháng 4, tuy nhiên đến tháng 5, độ ẩm đất có xu hướng được cải thiện.

Các nhà khoa học thuộc trung tâm này đánh giá, thời tiết bất lợi trong tháng 3 và tháng 4 có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng.

Giai đoạn chuyển mùa từ tháng 3 đến tháng 4 có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến vật nuôi ở miền Bắc. Trong các tháng 4 và 5, nắng nóng kéo dài có thể làm giảm sức ăn của gia súc, gia cầm, ảnh hưởng đến năng suất chăn nuôi.

Để chủ động ứng phó thời tiết bất lợi, các nhà khoa học khuyến nghị tại các địa phương trồng cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, thanh long… cần quản lý tưới tiêu hợp lý và theo dõi dịch bệnh. Riêng tại ĐBSCL, lúa đông xuân có nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng trong tháng 3, cần giải pháp bổ sung nước tưới, trong khi lúa hè thu cần được bảo vệ trước nguy cơ ngập úng vào tháng 5.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, cần thực hiện các biện pháp chống nóng, cải thiện môi trường nuôi để giảm tác động tiêu cực của thời tiết.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 28-3, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Bắc Trung bộ nhiệt độ dao động từ 17-19 độ C. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Thời tiết đi kèm không khí lạnh có khả năng gây mưa, mưa nhỏ rải rác ở Bắc bộ, mưa rào rải rác và dông tại Bắc Trung bộ. Trong cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi và hạ tầng giao thông.

Trên biển, từ ngày 28-3, vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động với sóng cao từ 2-3 m. Khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao từ 3-5 m, biển động mạnh.

Dự báo đến ngày 29-3, tình trạng gió mạnh và sóng cao vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và ngư dân trên biển.

Trong khi không khí lạnh gây rét tại Bắc bộ, thì khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Huế xuất hiện nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm giảm xuống 50-55%.

Tây Bắc bộ, Đà Nẵng đến Phú Yên, Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ cũng ghi nhận nắng nóng cục bộ, với mức nhiệt cao nhất trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 26-28 độ C. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3, đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2-3.

Khu vực phía Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 31-34 độ C, khu vực Tây Bắc có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; đêm có mưa rào rải rác. Đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc trời chuyển rét về đêm. Nhiệt độ thấp nhất 18-22 độ C, cao nhất 29-37 độ C.‘

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 31-35 độ C.

Nam bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

PHÚC VĂN - TTXVN