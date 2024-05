Thống nhất cao về sự cần thiết ban hành các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Ngày 17-5, Công an TPHCM tổ chức Hội thảo liên quan các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội XV tại kỳ họp thứ 7.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM cùng lãnh đạo các đơn vị tham dự hội thảo

Đến dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM; Hà Phước Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM.

Công an TPHCM cho biết, Bộ Công an đã được Chính phủ phân công chủ trì xây dựng các dự án luật quan trọng, nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH).

Trong đó, có 3 dự án luật dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV là: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (đồng chủ trì với Bộ Quốc phòng).

3 dự án luật dự kiến cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, gồm: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hội thảo, đại diện các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an (đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng dự án luật) trao đổi làm rõ hơn sự cần thiết ban hành các dự án luật, quá trình xây dựng, tiếp thu soạn thảo các dự án luật và trao đổi về các ý kiến của đại biểu.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM nhận định, hội thảo đã làm rõ và cơ bản đánh giá được tầm quan trọng, tính khả thi đối với 3 dự án luật do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Hội thảo cũng cơ bản làm rõ mục đích của việc xây dựng các dự án luật trên nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục hành chính và tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý Nhà nước.

Từ kết quả đạt được của hội thảo, Công an TPHCM sẽ tập hợp và báo cáo Bộ Công an để nghiên cứu, rà soát và chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật trước khi trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 7.

CHÍ THẠCH