Thủ đoạn mới của tội phạm mua bán trẻ em

Công an TPHCM đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hợp thức hóa của các đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh núp bóng hoạt động cho - nhận con nuôi ở 32 tỉnh, thành phố; cũng như đối tượng chủ mưu, cầm đầu và giá cả mỗi trẻ, mức lợi nhuận....

Liên quan vụ “Phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh núp bóng hoạt động cho nhận con nuôi ở nhiều tỉnh thành” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 29-8, Công an TPHCM đã làm rõ nhiều tình tiết cũng như thủ đoạn về đường dây do Nguyễn Thị Ánh Đào (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Nghệ An), Cao Thị Thu Phương (sinh năm 1983, ngụ tỉnh Hải Dương) cùng đồng phạm cầm đầu.

Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt giam Đào, Phương và 14 bị can khác về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Đáng nói, trong quá trình triệt phá đường dây này có Vì Thị Anh (sinh năm 1986, sinh năm 1986, ngụ tỉnh Sơn La) lợi dụng việc mua bán trẻ sơ sinh làm con nuôi nhằm trốn thi hành án.

Theo Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM, trong số các đối tượng có Vì Thị Anh đã lợi dụng và hợp thức hóa việc mua bán người làm con nuôi để từ đó hoãn, trốn thi hành án. Hiện Vì Thị Anh đang chờ chấp hành 2 bản án với mức 12 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

“Thời gian tới, các cơ quan chức năng cần hoàn thiện pháp luật để làm sao đối tượng thực hiện hành vi phạm tội không thể lợi dụng kẽ hở quy định nhằm che giấu hay hoãn thi hành án, cụ thể như trường hợp đối tượng Vì Thị Anh. Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý”, Đại tá Phạm Đình Ngọc nhấn mạnh.

Công an khuyến cáo người dân có nhu cầu cho - tặng - nhận trẻ em, cần liên hệ với cơ quan chức năng để làm đúng thủ tục theo quy định pháp luật; tuyệt đối không lên trang, hội nhóm trên không gian mạng để xin, cho, nhận con… Điều này khiến người dân dễ bị các đối tượng tội phạm lợi dụng dẫn tới liên quan hành vi mua bán trẻ em.

Một cán bộ tham gia phá án chia sẻ, ngay khi nắm thông tin Đào hiện đang giữ trẻ sơ sinh (3 ngày tuổi) ở khách sạn phường 2 (quận Tân Bình) rồi rao bán cháu bé với giá 40 triệu đồng trên mạng nên đơn vị chuẩn bị mọi phương án bắt giữ đối tượng phạm tội và giải cứu gấp cháu bé.

Ngay khi khống chế Đào, giải cứu cháu bé trên, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của nhiều đơn vị cũng đồng loạt “truy xét” hơn 30 tỉnh, thành phố. Qua đó, công an bắt giữ 15 đối tượng với nhiều tội danh.

Công an cho biết, nhóm trên sử dụng đan xen thủ đoạn giữa truyền thống và hiện đại; hoạt động trên các hội, nhóm chính trên không gian mạng. Để hợp thức hóa cho việc mua bán trẻ em, nhóm Đào thông qua 6 đối tượng đặt mua các giấy chứng sinh được làm giả rồi sau đó làm giấy khai sinh.

Từ đầu năm 2024 đến nay, đường dây của Đào thông qua hội nhóm kín trên mạng xã hội để liên hệ, kết nối với các phụ nữ mới sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng nuôi con. Qua đó, nhóm đã mua 16 trẻ (có độ tuổi từ 3 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi) với số tiền từ 10 - 23 triệu đồng/trẻ rồi rao bán lại với số tiền từ 35 - 75 triệu đồng/trẻ, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

