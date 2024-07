Thu ngân sách của TPHCM chiếm gần 26% tổng thu ngân sách chung cả nước

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu NSNN ước đạt hơn 1.038.000 tỷ đồng, bằng 61% dự toán năm, tăng 17,7% so cùng kỳ năm 2023. Tổng chi ngân sách ước đạt hơn gần 804.000 tỷ đồng, bằng 37,9% dự toán năm.

Cùng với đó, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được đảm bảo. Tính đến hết tháng 6-2024, Bộ Tài chính đã phát hành hơn 156.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân là 10,89 năm, lãi suất bình quân 2,33%/năm, đảm bảo nguồn chi trả kịp thời nợ gốc các khoản vay đến hạn của ngân sách trung ương và góp phần định hướng lãi suất thị trường.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị, ngày 15-7. Ảnh: ĐỨC MINH

Đồng thời, công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách tài chính, NSNN được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, công tác điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách khác; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc biểu dương toàn ngành tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm. Lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá, đạt được kết quả tích cực trên là sự nỗ lực rất lớn của ngành tài chính, nhất là trong bối tình hình thế giới bất ổn, phát sinh nhiều khó khăn, thách thức lớn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt, xung đột quân sự leo thang; giá vàng, xăng dầu, nguyên vật liệu, hàng hóa, cước vận tải biển biến động mạnh, tạo sức ép lên lạm phát và tăng trưởng toàn cầu. Trong khi đó, ở trong nước, tổng cầu tiêu dùng phục hồi chậm, sản xuất kinh doanh của một số ngành vẫn còn khó khăn, áp lực lạm phát cao do biến động tăng của tỷ giá, điều chỉnh giá điện, tiền lương.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính TPHCM báo cáo hội nghị bằng hình thức trực tuyến

Cũng tại hội nghị, bà Trần Mai Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, đã báo cáo tình hình thu chi ngân sách trong 6 tháng đầu năm của địa phương. Theo đó, tính đến hết ngày 30-6, tổng thu NSNN của TPHCM đạt hơn 267.000 tỷ đồng, bằng 55,38% dự toán năm, tăng 17,31% so cùng kỳ năm 2023.

Chi ngân sách TPHCM 6 tháng đầu năm là gần 32.000 tỷ đồng, đạt gần 22% dự toán, tăng gần 19% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, chi đầu tư phát triển là gần 9.700 tỷ đồng, đạt gần 13% dự toán. Chi đầu tư phát triển của TPHCM tuy thấp so với dự toán năm, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái lại tăng hơn 91%.

Như vậy, xét về cơ cấu tỷ trọng đóng góp, trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách của TPHCM đã đóng góp gần 26% vào tổng thu NSNN chung của cả nước.

LƯU THỦY