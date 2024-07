Thu ngân sách từ thuế đạt hơn 865.000 tỷ đồng

Ngày 5-7, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2024.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế thực hiện ước đạt 865.350 tỷ đồng, bằng 58,2% dự toán năm và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 29.692 tỷ đồng (bằng 64,5% so với dự toán năm và giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2023); thu nội địa ước đạt 835.658 tỷ đồng (bằng 58% so với dự toán năm và tăng 16,2% so với cùng kỳ).

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, số thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm nay đạt khá cả về tiến độ và tốc độ.

Đến nay, cả nước đã có 63/63 cục thuế gửi danh sách rà soát đối tượng thuộc diện triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền với hơn 69.000 cơ sở kinh doanh đã áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, số lượng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền sử dụng là 542,36 triệu hóa đơn, gấp 5,2 lần so với cả năm 2023.

Đáng chú ý, công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) đã được cơ quan thuế đẩy mạnh và có tín hiệu tích cực. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 383 sàn giao dịch TMĐT cung cấp thông tin trên cổng thông tin TMĐT. Tính riêng 5 tháng đầu năm 2024, doanh thu quản lý thuế đối với TMĐT là 1,8 triệu tỷ đồng (tương đương 71 tỷ USD), số thuế đã nộp là khoảng 50.000 tỷ đồng.

Hiện nay, đã có 101 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử với tổng số thuế đã khai và nộp trực tiếp qua cổng thông tin điện tử 6 tháng là 4.039 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Về hoàn thuế giá trị gia tăng, tính đến cuối tháng 6-2024, toàn ngành thuế đã ban hành 8.740 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là hơn 63.000 tỷ đồng (bằng 37% so với dự toán hoàn thuế năm 2024 và bằng 103% so với cùng kỳ năm 2023).

Cũng trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã ban hành gần 17.000 lượt thông báo tạm hoãn xuất cảnh và đã thu hồi được hơn 918 tỷ đồng nợ thuế của gần 1.500 người nộp thuế.

LƯU THỦY