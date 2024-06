Tây Ninh: Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng tăng 14%

6 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ước đạt 5.511,6 tỷ đồng, đạt 56% so với dự toán Chính phủ giao (9.830 tỷ đồng) và so với cùng kỳ năm 2023 tăng 14%.

Theo Cục Thuế Tây Ninh, thu NSNN 6 tháng đầu năm 2024 tăng 675,6 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu là tăng thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Cụ thể: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện trong 6 tháng đạt 1.041,8 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt hơn 1.224 tỷ đồng, tăng 38,5% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh đạt 1.158 tỷ đồng, tăng 39,6% so cùng kỳ.

Lễ khánh thành các dự án nông nghiệp công nghệ cao của tập đoàn Hùng Nhơn tại huyện Tân Châu, Tây Ninh tháng 5-2024

Để đạt được được kết quả trên, ngành thuế đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông của trung ương và địa phương phổ biến pháp luật về thuế. Riêng trang thông tin điện tử Cục Thuế Tây Ninh đăng tải 39 tin/bài và 37 văn bản liên quan đến công tác thuế. Song song đó, Cục Thuế tỉnh tăng cường hỗ trợ, giải đáp cho người nộp thuế bằng nhiều hình thức như hỗ trợ giải đáp trực tiếp tại cơ quan thuế 1.700 lượt; qua điện thoại 460 lượt; qua zalo, Facebook 235 lượt và ban hành 46 văn bản trả lời cho người nộp thuế vướng mắc về chính sách thuế, qua Etax 14 lượt.

Bộ phận một cửa tiếp nhận, phân loại và chuyển giao 86.258 hồ sơ đến các phòng chức năng giải quyết theo quy định. Công tác quản lý người nộp thuế cũng được thực hiện nghiêm. Qua công tác kiểm tra, số tiền cơ quan thuế kiến nghị, xử lý phải nộp thuế là 24,831 tỷ đồng. Từ đó, số tiền thuế tăng thu qua kiểm tra là 4,791 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2023 là 13,128 tỷ đồng), giảm lỗ 13,443 tỷ đồng, giảm khấu trừ 6,597 tỷ đồng.

TẤN NHẤT