Thủ tướng chủ trì cuộc họp về sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Chiều 30-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của 2 bộ.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu 2 bộ phối hợp Bộ Nội vụ khẩn trương tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo bước một trình cấp có thẩm quyền và tiếp tục khẩn trương nghiên cứu bước tiếp theo.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị, cơ quan theo kết luận, chủ trương, định hướng của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, phù hợp với tính chất đặc thù của lực lượng quân đội, công an; bảo đảm không bỏ sót nhiệm vụ, khắc phục sự giao thoa, trùng chéo nhiệm vụ, hoàn thiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, giảm đầu mối, giảm khâu trung gian, giảm thủ tục hành chính, tăng cường cho cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu, nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo phục vụ lưỡng dụng.

Thủ tướng đề nghị tiếp tục tổng kết, phát huy các bài học hay, kinh nghiệm quý, cách làm hiệu quả của 2 bộ trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy những năm vừa qua. Trong quá trình sắp xếp bộ máy, các nhiệm vụ vẫn phải thúc đẩy, triển khai, hoàn thành, không để gián đoạn công việc.

Với Bộ Công an, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, quản lý dân cư, lý lịch tư pháp, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Song song, tăng cường phát triển công nghiệp an ninh phục vụ phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả.