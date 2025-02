Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng New Zealand thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Ngày 27-2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cùng thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám và thưởng lãm dân ca quan họ Bắc Ninh, chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc.

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giới thiệu với Thủ tướng Christopher Luxon về lịch sử trường đại học đầu tiên của Việt Nam, được xây dựng gần 1.000 năm trước (từ năm 1070).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, một trong những điểm rất đáng chú ý là trong các nhà khoa bảng của Việt Nam được đào tạo và ghi danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, có nhiều người xuất thân từ các danh gia vọng tộc, nhưng cũng rất nhiều người sinh ra trong các gia đình bình dân, nghèo khó. Điều này cho thấy ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tạo cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho tất cả mọi người.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thăm Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), sáng 27-2. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tiếp đó, hai Thủ tướng đã cùng thưởng lãm nghệ thuật thư pháp; thưởng thức chương trình nghệ thuật âm nhạc truyền thống của Việt Nam, với các tiết mục dân ca quan họ Bắc Ninh, biểu diễn nhạc cụ dân tộc…

Thủ tướng New Zealand bày tỏ ngưỡng mộ đối với nền văn hiến, văn hóa, nền giáo dục, truyền thống hiếu học của con người Việt Nam, trong đó Văn Miếu - Quốc Tử Giám là nơi gìn giữ và tôn vinh đạo học, lưu giữ và thể hiện đặc sắc những giá trị nổi bật của văn hiến Việt Nam.

Hai Thủ tướng thưởng thức chương trình nghệ thuật âm nhạc truyền thống của Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Luxon thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám và thưởng lãm các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt, bởi hợp tác giáo dục là một trong những lĩnh vực hợp tác nổi bật trong quan hệ song phương, cũng là điểm nhấn trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Luxon.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, hơn 600 cán bộ của Việt Nam được đào tạo tiếng Anh và chuyên môn tại New Zealand từ năm 1992 đến nay; hơn 600 suất học bổng cấp trung học và thạc sĩ, tiến sĩ của Chính phủ New Zealand đã được trao cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thăm Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), sáng 27-2. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hợp tác giáo dục cũng là một trong 3 trụ cột chính của Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2021-2024. Hai nước đã ký Kế hoạch hợp tác chiến lược Việt Nam - New Zealand về giáo dục giai đoạn 2023-2026, Thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục New Zealand (tháng 11-2022).

Trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Luxon, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Hai bên khẳng định, giao lưu nhân dân, đặc biệt thông qua hợp tác GD-ĐT, là một lĩnh vực chủ chốt của khuôn khổ quan hệ này.

Chính phủ New Zealand đã công bố tăng số lượng học bổng, khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo ngôn ngữ tiếng Anh, đào tạo cho quan chức Trung ương và địa phương Việt Nam.

Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD-ĐT Việt Nam) và Hội đồng Các trường đại học New Zealand đạt thỏa thuận hợp tác về đào tạo trình độ tiến sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác văn hoá, thể thao, du lịch, bao gồm trao đổi đoàn, tham gia các sự kiện văn hoá, thể thao, hội chợ du lịch quốc tế.

Theo chương trình chuyến thăm, ngày 27-2, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Sau đó, đoàn sẽ rời Hà Nội đến TPHCM.

Một số hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxon thăm Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), sáng 27-2. Ảnh: VIẾT CHUNG

