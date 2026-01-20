Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên báo chí tác nghiệp về Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Chiều 20-1, trong giờ nghỉ giải lao của Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Trung tâm báo chí Đại hội XIV của Đảng thăm hỏi, động viên lực lượng báo chí đang tác nghiệp đưa tin về Đại hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi, động viên lực lượng báo chí đang hoạt động tại Trung tâm báo chí Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: LÊ THOA

Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi các phóng viên về điều kiện tác nghiệp, sinh hoạt trong thời gian diễn ra Đại hội.

Theo Thủ tướng, báo chí luôn là lực lượng vất vả, vì vậy cần ưu tiên cho hoạt động tác nghiệp; bảo đảm đầy đủ hạ tầng, đường truyền và các điều kiện cần thiết để báo chí hoạt động thuận lợi, qua đó thông tin đầy đủ về Đại hội. Nhất là, những đột phá của Đại hội lần này như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại phiên khai mạc Đại hội: tầm nhìn phải chiến lược, tư duy phải đột phá, hành động phải quyết liệt.

Thủ tướng trao đổi, động viên lực lượng báo chí đang hoạt động tại Trung tâm báo chí Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: LÊ THOA

Thủ tướng cũng lưu ý, báo chí cần truyền tải những nội dung chính, nhiều điểm mới tại Đại hội XIV của Đảng, như việc tích hợp các báo cáo lại thành một báo cáo. Báo cáo tại Đại hội đã được tích hợp ngắn gọn, báo cáo do Tổng Bí thư trình bày tại phiên khai mạc cũng rất ngắn gọn, tập trung vào những điểm chính, điểm mới, tập trung những vấn đề phải hành động nhiều hơn.

Thủ tướng cho rằng, điều đó thể hiện tính hành động, thể hiện tính thực tiễn, bám sát tình hình của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi, động viên lực lượng báo chí đang hoạt động tại Trung tâm báo chí Đại hội XIV của Đảng

Chiều cùng ngày, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV cũng đến kiểm tra, rà soát điều kiện tác nghiệp của báo chí, thăm hỏi, động viên lực lượng báo chí đang tác nghiệp tại Trung tâm. Đồng chí nhấn mạnh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho báo chí truyền tải thông tin về Đại hội.

Trước đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư cũng đến thăm hỏi, động viên lực lượng báo chí đang tác nghiệp tại Trung tâm.

Tin liên quan Cán bộ, đảng viên, người dân TPHCM hướng về Đại hội XIV của Đảng

PHAN THẢO-ANH THƯ