Cán bộ, đảng viên, người dân TPHCM hướng về Đại hội XIV của Đảng

Hòa chung không khí tại Thủ đô Hà Nội, nhiều phường, xã của TPHCM đã tổ chức tiếp sóng Lễ khai mạc Đại hội XIV của Đảng.

Sáng 20-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên cả nước.

Hòa chung không khí ấy, tại TPHCM, nhiều phường, xã đã tổ chức tiếp sóng Lễ khai mạc đại hội, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân trực tiếp theo dõi, nắm bắt tinh thần đại hội.

Từ hội trường cơ quan, nhà văn hóa khu phố đến trường học, không khí trang nghiêm, phấn khởi lan tỏa, thể hiện sự thống nhất về nhận thức, niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng sẽ được đại hội thông qua, mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước.

8 giờ sáng 20-1, cùng thời điểm Đại hội XIV của Đảng khai mạc, tại phường Tân Sơn Nhất, các chi bộ, cơ quan, đơn vị và trường học đồng loạt tổ chức sinh hoạt chính trị, theo dõi lễ khai mạc qua màn hình lớn.

Tại Nhà văn hóa khu phố, đông đảo đảng viên Chi bộ khu phố 9 có mặt từ sớm, không khí theo dõi nghiêm túc, trang trọng. Mỗi nội dung được truyền tải từ hội trường Trung ương đều được cán bộ, đảng viên chăm chú lắng nghe, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng viên cơ sở đối với sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.

Theo ông Trần Quang Huy, Bí thư Chi bộ khu phố 9, Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc có ý nghĩa lớn, không chỉ tổng kết chặng đường phát triển vừa qua, mà còn hoạch định những quyết sách mang tầm chiến lược cho giai đoạn mới. Đảng viên trong Chi bộ Khu phố 9 đặt trọn niềm tin vào đại hội, tin tưởng đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước phát triển nhanh và bền vững, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Không khí ấy cũng hiện diện tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (phường Tân Sơn Nhất). Sáng cùng ngày, nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh theo dõi trực tiếp Lễ khai mạc đại hội. Hoạt động mang ý nghĩa giáo dục chính trị sâu sắc, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng, bồi đắp niềm tin và ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Em Hải An, học sinh lớp 11A01 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cho biết, qua việc theo dõi lễ khai mạc, em cảm nhận rõ quy mô, tầm vóc và sự trang nghiêm của đại hội.

Cùng thời điểm, tại phường Tân Sơn Nhì, Lễ khai mạc Đại hội XIV của Đảng được tiếp sóng trang trọng tại Hội trường Đảng ủy phường. Đông đảo cán bộ, đảng viên tham dự, theo dõi chương trình với tinh thần tập trung, thể hiện sự thống nhất cao về nhận thức, niềm tin đối với đường lối lãnh đạo của Đảng.

Tại phường Tăng Nhơn Phú, Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch tiếp sóng lễ khai mạc và bế mạc tại 3 điểm cầu chính và 33 điểm cầu tại các chi bộ, Đảng bộ cơ sở, với khoảng 2.600 cán bộ, đảng viên tham dự. Việc tổ chức đồng bộ giúp đông đảo cán bộ, đảng viên trực tiếp theo dõi, nắm bắt kịp thời tinh thần, nội dung của đại hội.

Chăm chú theo dõi diễn biến phiên khai mạc, bà Đinh Thị Điều, Bí thư Chi bộ khu phố 32, phường Tăng Nhơn Phú cho biết, đã nghiên cứu kỹ các dự thảo văn kiện trình đại hội.

Với trách nhiệm của người triển khai nghị quyết ở cơ sở, bà kỳ vọng các chủ trương tiếp tục bám sát thực tiễn, dễ triển khai, phù hợp với đời sống nhân dân. Khi nghị quyết “gần dân, hợp lòng dân”, việc tổ chức thực hiện sẽ thuận lợi hơn, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Không khí chào mừng Đại hội XIV của Đảng cũng lan tỏa rõ nét tại phường Chợ Quán. Những ngày này, cờ Tổ quốc, cờ Đảng, khẩu hiệu chào mừng được treo trang trọng trong khuôn viên các trường học. Song song đó, cán bộ quản lý và giáo viên tổ chức theo dõi trực tiếp Lễ khai mạc đại hội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với các quyết sách lớn của Đảng.

Ông Nguyễn Đình Quý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông, cho biết, việc tổ chức theo dõi đại hội không chỉ mang ý nghĩa chính trị, mà còn tạo khí thế thi đua mới trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Từ tinh thần đại hội, MTTQ phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cụ thể hóa nghị quyết bằng các phong trào thi đua, gắn với chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và xây dựng đô thị văn minh.

Tại phường Bến Thành, cán bộ, đảng viên theo dõi lễ khai mạc tại hội trường Đảng ủy và UBND phường.

Ông Phan Trung Trinh, Bí thư Chi bộ khu phố 8 cho rằng, mỗi quyết sách của đại hội đều tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và sự phát triển của địa phương. Ông kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng tiếp tục định hình rõ con đường thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, không chỉ bằng các chỉ tiêu tăng trưởng, mà bằng những chuyển biến thực chất trong đời sống nhân dân, để tinh thần “dân thụ hưởng” trở thành hiện thực sinh động.

Xác định Đại hội XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa chiến lược, Đảng ủy xã Hưng Long đã chỉ đạo tổ chức tiếp sóng Lễ khai mạc trên quy mô toàn diện, bảo đảm việc theo dõi được triển khai nghiêm túc, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Tại điểm cầu chính ở Hội trường UBND xã, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của địa phương và đội ngũ cán bộ đã chăm chú theo dõi, lắng nghe Lễ khai mạc đại hội.

Đặc biệt, tại các trường học, văn phòng các ấp, nhiều chi bộ đã kết hợp việc xem truyền hình trực tiếp với sinh hoạt chính trị. Đông đảo đảng viên lão thành và đại diện nhân dân có mặt từ sớm. Hình ảnh người dân tạm gác công việc thường ngày, quây quần theo dõi phiên khai mạc là minh chứng sinh động cho sự gắn bó, đồng thuận giữa ý Đảng – lòng dân.

Bên cạnh khu vực nhà nước, một số doanh nghiệp tư nhân cũng hưởng ứng hướng về đại hội. Tại Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng HD (phường Tam Long, TPHCM), lãnh đạo công ty tạo điều kiện để nhân viên, người lao động theo dõi phiên khai mạc đại hội qua máy tính. Nhân viên Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng HD theo dõi phiên khai mạc đại hội qua máy tính. Ảnh: TRÚC GIANG Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng HD cho biết, việc tổ chức theo dõi đại hội nhằm giúp người lao động nắm rõ hơn các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước. Qua đó, người lao động thêm tin tưởng, yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp; đồng thời kỳ vọng các chính sách phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp, chăm lo đời sống người lao động tiếp tục được quan tâm trong thời gian tới.

