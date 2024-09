Thủ tướng tới Quảng Ninh thăm hỏi, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 3

Tỉnh Quảng Ninh là nơi bão số 3 đổ bộ với sức gió mạnh nhất, gây rất nhiều thiệt hại, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các gia đình, cơ quan, đơn vị tại tỉnh Quảng Ninh bị thiệt hại, mất mát về người, tài sản do bão số 3 gây ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thị sát tình hình thiệt hại do bão số 3 tại TP Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp tới thăm hỏi nhiều người dân về các thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra và động viên các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, công nhân môi trường đô thị đang làm nhiệm vụ dọn dẹp sau bão. Thủ tướng cũng tới thăm hỏi, động viên những bệnh nhân bị thương do bão số 3 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả bão số 3 ở Quảng Ninh. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chia sẻ với những mất mát, thiệt hại do bão số 3 gây ra, Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ninh cần chủ động, tập trung khắc phục thiệt hại do bão và sớm trở lại ổn định cuộc sống người dân. Đồng thời, Thủ tướng cũng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh trong ứng phó bão; hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn.

Thủ tướng thăm hỏi bệnh nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu sớm nhất là ổn định tình hình, đưa mọi hoạt động trở lại bình thường; cứu chữa những người bị thương, bị nạn, tìm kiếm người mất tích, lo hậu sự chu đáo cho những người xấu số; chuẩn bị ứng phó hoàn lưu bão, lũ lụt, sạt lở.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về khắc phục hậu quả bão số 3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về giải pháp, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh huy động cả hệ thống chính trị để khắc phục hậu quả bão; đề nghị Bộ Quốc phòng huy động lực lượng quân đội ở tất cả các tỉnh thành, địa phương gần nhất tham gia các công việc có thể làm được giúp Quảng Ninh.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhanh chóng khôi phục việc cấp điện; các tập đoàn VNPT, Viettel khôi phục thông tin liên lạc trong những ngày tới. Các ngân hàng nghiên cứu phương án cho vay, giãn, hoãn, cơ cấu lại nợ để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh. Các cơ quan chức năng nghiên cứu miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí với người dân và doanh nghiệp. Ngành giao thông khẩn trương khôi phục các đoạn đường sạt lở, sụt lún, bảo đảm giao thông thông suốt.

MINH KHANG