Thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa TPHCM và TP New York

Ngày 28-8 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn đã làm việc với chính quyền TP New York.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Lê Trương Hải Hiếu, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM; Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM; Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh; Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức; Huỳnh Hồng Thanh, Phó Trưởng ban Đô thị HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Đạt, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TPHCM; Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế; Phạm Trần Thanh Thảo, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; Đỗ Thị Minh Quân, Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH – HĐND TPHCM.

Ông Edward Mermelstein, Ủy viên chính quyền TP New York, phụ trách về Đối ngoại bày tỏ niềm vui và trân trọng khi đón đoàn công tác đến thăm, làm việc.

Ông Edward Mermelstein thông tin thêm, hiện các cơ quan liên quan đang hoàn thiện dự thảo bản ghi nhớ hợp tác giữa New York và TPHCM để thực hiện các bước tiếp theo. Ông nhận định TP New York và TPHCM có nhiều điểm tương đồng có thể hợp tác nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cũng nhận định hai thành phố có những điểm tương đồng, đều là trung tâm kinh tế, văn hóa của đất nước. Bên cạnh đó, hai thành phố cùng đối diện với các thách thức trong quản lý đô thị với mật độ dân số cao.

Đây là cơ sở để hai thành phố triển khai các chương trình hợp tác cùng phát triển và chia sẻ kinh nghiệm quản lý, cải tạo, phát triển đô thị. Đồng chí mong muốn TP New York chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý đô thị; các mô hình, ý tưởng, kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng và quản lý trung tâm tài chính của TP New York.

Ông Edward Mermelstein thông tin, TP New York có hệ thống giáo dục lớn nhất và là đầu tàu thúc đẩy giáo dục của Hoa Kỳ. Phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cũng ưu tiên hàng đầu của TP New York. Về đào tạo nguồn nhân lực, hiện TP New York có 130 trường trung học dạy nghề, 180 trường nghề ngoài chính quy và hơn 30 cơ quan thúc đẩy nguồn nhân lực. Mục tiêu đến năm 2025 tạo ra 30.000 vị trí học nghề và đang phối hợp với các trường học, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ để đào tạo.

Để phát triển khoa học công nghệ, TP New York xác định ba trọng tâm để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia gồm bất động sản, tiếp cận nguồn vốn và đào tạo nguồn nhân lực. Trong đó, chính quyền TP New York hỗ trợ doanh nghiệp về nơi đặt trụ trở, miễn các loại thuế; phối hợp với công ty tư nhân, tổ chức phi lợi nhuận và các trường học để đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời, xây dựng quỹ đầu tư mạo hiểm để từ đó huy động các nguồn lực khác.

Nhờ đó, TP New York đã đạt được những thành tựu về khoa học công nghệ. Ông Edward Mermelstein khẳng định TP New York sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với TPHCM. Bên cạnh đó, ông cũng mong muốn kết nối doanh nhân của hai thành phố để tăng cường giao lưu thương mại.

Trân trọng những chia sẻ từ đại diện chính quyền TP New York, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhận định đây là những kinh nghiệm quý báu để TPHCM có thể học tập và triển khai thực hiện tại thành phố.

Đồng chí tin tưởng hợp tác toàn diện giữa TPHCM và TP New York, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và quản lý đô thị, sẽ giúp tăng cường tính kết nối và khả năng tiếp cận của doanh nghiệp hai bên đối với các thị trường tiềm năng. Qua đó thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng chung của hai địa phương. Đồng thời, mong muốn các hoạt động hợp tác giữa hai thành phố sớm mang lại kết quả để đóng góp vào quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tiếp đó, đoàn đã làm việc với ông Hyun Kim, Chánh Văn phòng Trung tâm Toàn cầu về di cư do biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc. Hai bên đã trao đổi các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu, di cư, đào tạo nguồn nhân lực đến phát triển kinh tế của các quốc gia, các thành phố lớn, trong đó có TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ khẳng định TPHCM nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc giảm thiểu tác động và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thành phố đã và đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế, cả song phương và đa phương trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. TPHCM hoan nghênh sự hợp tác với Trung tâm để có thêm nguồn lực ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Trong ngày, đoàn đã thăm, làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã trao đổi các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Đặc biệt là các nội dung liên quan biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; các hoạt động góp phần nâng tầm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ cũng như kết nối TPHCM với TP New York.

Dịp này, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng hoa chúc mừng tập thể Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Ngoại giao Việt Nam (28-8-1945 – 28-8-2023).