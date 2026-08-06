TP Cần Thơ và CT Group ký kết hợp tác phát triển khoa học, công nghệ

Ngày 6-8, UBND TP Cần Thơ và Tập đoàn CT Group tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và dự án đường sắt tốc độ cao.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (phải) và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CT Group Trần Kim Chung trao biên bản ghi nhớ hợp tác

Tại buổi lễ, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thành phố xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới. Do đó, thành phố luôn khuyến khích doanh nghiệp có tiềm lực công nghệ tham gia đồng hành trong quá trình phát triển với địa phương.

Liên quan dự án đường sắt tốc độ cao TPHCM - Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên cho biết, dự án sẽ mở ra không gian phát triển mới cho Cần Thơ và toàn vùng ĐBSCL.

"Việc nghiên cứu các mô hình phát triển đô thị, logistics, thương mại và dịch vụ gắn với tuyến đường sắt ngay từ bây giờ có ý nghĩa rất quan trọng. Thành phố khẳng định tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nội dung hợp tác được triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng quy định", ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.

Theo biên bản ký kết, UBND TP Cần Thơ và Tập đoàn CT Group hợp tác triển khai các hoạt động: phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong Khu phức hợp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo - CASIC Complex Hub; phát triển hệ sinh thái UAV; ứng dụng, phát triển công nghệ sinh học VGCT và lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; phát triển kinh tế xanh và tín chỉ carbon; phát triển Khu Công nghệ cao Cần Thơ; nghiên cứu, đề xuất các phương án khai thác hiệu quả dự án tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ (đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ).

TUẤN QUANG