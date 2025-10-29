Thương mại điện tử mở cơ hội cho sản phẩm Việt vươn xa

Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM – Chi hội Thủ Đức (YBA Thủ Đức), phối hợp cùng Tri Tâm Group và Creative Point, với sự đồng hành chuyên môn từ TikTok for Business vừa tổ chức Phiên đối thoại: “Tự vận hành thương mại điện tử - Từ tư duy lãnh đạo đến đội ngũ thực chiến”.

Các đại biểu tham gia phiên đối thoại

Hoạt động nằm trong chuỗi series Talk: E-Commerce Future do ông Nguyễn Tri Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh Nhân Trẻ TPHCM, Giám đốc Công ty Lê Quang Lộc dẫn dắt.

Thông tin chia sẻ tại sự kiện cho thấy thương mại điện tử tại Việt Nam được dự báo đạt 50 tỷ USD vào năm 2025, chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước.

Bà Phạm Ngọc Thanh Phương, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ nhiệm Chi hội Thủ Đức, Tổng Giám đốc Tri Tâm Group, khẳng định: "Tự vận hành Thương mại điện tử không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là chiến lược giúp doanh nghiệp làm chủ nội lực – làm chủ dữ liệu – làm chủ tương lai".

Tri Tâm Group ký kết hợp tác cùng các đối tác tại chương trình

Trả lời câu hỏi thực tế của doanh nghiệp tại phiên đối thoại: Làm sao để Livestream bán hàng thành công? Ông Lê Trí Thông, Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cho rằng, cần xác định rõ tiêu chí của từng nền tảng để tiếp cận cho đúng, có chiến lược rõ ràng về sản phẩm khi muốn bán hàng trên từng nền nảng sao cho phù hợp, nắm và hiểu được khách hàng để sử dụng KOL, KOC tương ứng. Cuối cùng là câu chuyện sản phẩm, con người vận hành sao cho đúng.

Hiện thương mại điện tử không chỉ là sân chơi của các tập đoàn lớn, mà đã và đang trở thành nền tảng phổ cập cho cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, mở ra cơ hội để sản phẩm Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế. Sự tăng trưởng quy mô thị trường thương mại điện tử cùng với xu hướng tiêu dùng bền vững chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội nếu như doanh nghiệp chủ động nắm bắt.

HOÀNG LONG