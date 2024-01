Vụ sát hại nữ nhân viên quán cà phê: Nghi phạm gây án rất dã man

Chưa tới 72 giờ, Công an TPHCM, Công an tỉnh Long An cùng sự hỗ trợ của chính quyền, người dân xã Lương Hòa, huyện Bến lức, tỉnh Long An đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tâm - người sát hại nữ nhân viên quán cà phê, cướp tài sản ở huyện Hóc Môn.

Chiều 9-1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM họp báo thông tin vụ bắt Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1997, ngụ huyện Củ Chi) là nghi phạm sát hại chị N.T.H.P. (nhân viên quán cà phê). Công an đã tống đạt quyết định bắt khẩn cấp Tâm về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Công an thi hành các quyết định với Tâm

Phối hợp truy bắt kẻ giết người

Công an TPHCM cho biết, lúc 11 giờ 30 phút ngày 6-1, Công an huyện Hóc Môn nhận tin báo về việc giết người, cướp tài sản xảy ra tại địa chỉ 42/3, tổ 9 (ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn). Nạn nhân là chị P. và tài sản bị cướp là xe máy cùng 2 triệu đồng.

Phòng PC02 đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, thiết bị, phối hợp Công an huyện Hóc Môn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét, bằng mọi giá bắt đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất. Sau 9 giờ xảy ra vụ án, công an xác định Tâm là nghi phạm.

Tuy nhiên, Tâm lúc này đã di chuyển qua nhiều nơi thuộc địa phận TPHCM và lẩn trốn vào rừng Keo (ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Quá trình truy bắt, công an gặp nhiều khó khăn do đặc điểm địa hình nơi Tâm lẩn trốn rất rộng, khoảng 50ha, giáp ranh sông.

Nghi phạm Tâm thừa nhận sát hại chị P. cướp tài sản

Ban Chuyên án đã huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ cùng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ hiện đại, với sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền, người dân; sau 72 giờ, đã bắt được Tâm và thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

Nghi phạm dự định... cướp nhiều nơi

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng PC02 Công an TPHCM cho biết, Tâm vốn đang bị huyện Đức Hòa truy tìm liên quan vụ án "Lạm dụng chiếm đoạt tài sản". Quá trình trốn tránh vụ việc này, Tâm tiếp tục lên kế hoạch cướp tài sản.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng PC02, Công an TPHCM chia sẻ quá trình truy bắt nghi phạm. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 6-1, Tâm đến tiệm hớt tóc ở huyện Hóc Môn nhưng thấy đông người, quán không có tài sản nên đổi sang quán cà phê của chị P.. Tại đây, Tâm sát hại chị P., cướp 2 triệu đồng và xe SH tẩu thoát.

Trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó trưởng Phòng PC02 Công an TPHCM chia sẻ thêm: "Qua khám nghiệm, công an xác định nghi phạm gây án rất dã man, đâm nạn nhân nhiều nhát chí mạng".

Công an lấy lời khai nghi phạm

Theo công an, camera an ninh tại hiện trường không có hình ảnh của nghi phạm nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng sớm khoanh vùng đồng thời xác định Tâm chạy xe về xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Khu vực này rất nhiều kênh rạch, cây cối um tùm. Khi phát hiện công an, Tâm bỏ xe lại và lẩn trốn vào khu rừng rậm.

Ngay trong đêm, công an đã dùng 7 con chó nghiệp vụ, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ truy bắt. Sau 2 ngày vây ráp, vẫn chưa xác định nơi Tâm lẩn trốn và do khu vực quá rộng, lực lượng đã lập 40 chốt chặn, quyết không cho nghi phạm thoát ra ngoài. Sau đó, công an quyết định tổng lực tấn công vào khu rừng rậm rạp để phá án.

“Công an sử dụng fly cam để rà từng khu vực, sử dụng máy xúc để mở lối cho cán bộ, chiến sĩ tiến vào rừng. Lúc này, nghi phạm đang ẩn núp dưới mương nước, dùng cỏ phủ lên người, sợ bị máy xúc cán trúng nên vùng bỏ chạy và bị trinh sát khống chế”, Trung tá Nguyễn Thành Hưng chia sẻ.

Trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó phòng PC02 Công an TPHCM kể về quá trình truy bắt kẻ giết người cướp tài sản. Ảnh: CHÍ THẠCH

Xúc động với tình cảm của nhân dân tỉnh Long An

Trung tá Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, việc truy bắt được Tâm ngoài sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ, chiến sĩ, còn có sự đóng góp, hỗ trợ không nhỏ của người dân xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng PC02, Công an TPHCM xúc động với tình cảm của nhân dân tỉnh Long An. Ảnh: CHÍ THẠCH

“Người dân nấu mì, chuẩn bị cho lực lượng các chốt, cho củi đốt lửa sưởi ấm, đuổi muỗi, thanh niên thì dùng máy xúc tham gia với lực lượng truy bắt. Khi nghi phạm bị bắt đưa ra ngoài, người dân đã hò reo, vỗ tay, chúc mừng lực lượng. Nhìn những hình ảnh đó, chúng tôi rất xúc động, vui mừng", Trung tá Nguyễn Thành Hưng cho biết.

Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó trưởng Phòng PC02 thay mặt lực lượng Công an TPHCM cảm ơn chính quyền, người dân hỗ trợ truy bắt đối tượng. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó trưởng Phòng PC02 thay mặt lực lượng Công an TPHCM cảm ơn chính quyền, người dân xã Lương Hòa, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của người dân để phát động phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự.

