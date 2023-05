Thủy điện Trị An đưa ra 2 phương án điều tiết nước cho hạ du

Chiều 23-5, Công ty Thủy điện Trị An cho biết, cao trình hồ thủy điện Trị An hiện ở mức 52m (mực nước chết là 50m), tăng 1,5m so với đầu tháng 5 và đang gần mực nước tối thiểu theo quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa.