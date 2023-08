Tiền Giang: Bắt đôi nam nữ liên quan đến vụ giết người, cướp tài sản ở Bình Dương

Ngày 2-8, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bàn giao đôi nam nữ cùng tang vật cho Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra vụ án giết người.

Trước đó, ngày 1-8, Công an tỉnh Tiền Giang nhận được thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, yêu cầu hỗ trợ chặn bắt đối tượng liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang trên đường bỏ trốn về các tỉnh miền Tây.

Qua theo dõi, trao đổi thông tin, nắm bắt đặc điểm nhận dạng đối tượng, tối 1-8, Tổ công tác tại xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, gồm các lực lượng thuộc Công an thị xã Cai Lậy và Công an xã Điềm Hy (huyện Châu Thành) phát hiện đối tượng điều khiển xe mô tô trên Quốc lộ 1, lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng truy đuổi, khống chế, bắt giữ đối tượng cùng người phụ nữ đi chung xe.

Bước đầu, 2 người khai tên là Nguyễn Thành Thông (23 tuổi) và Lê Thị Mỹ Anh, (17 tuổi), cùng trú xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng trên thừa nhận hành vi phạm tội.