Tiếp tục chi thu nhập tăng thêm: Thêm động lực cho cán bộ, công chức

Chia sẻ áp lực đời sống

Gần 7 giờ sáng, bà Lý Thị Minh Hiển, công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường 15, quận Bình Thạnh đã có mặt tại cơ quan chuẩn bị tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Với 129 loại thủ tục hành chính trong 32 lĩnh vực thuộc thẩm quyền của phường, số lượng hồ sơ, công việc cần giải quyết của bà Hiển và công chức, viên chức của phường rất lớn, nhất là các lĩnh vực sao y chứng thực, hộ tịch, xây dựng...

Không chỉ giải quyết hồ sơ hành chính, cán bộ, công chức còn xuống địa bàn xác minh, xử lý khi phát sinh sự vụ. Ngoài ra, việc thực hiện báo cáo, trả lời văn bản cho các cơ quan, đơn vị chiếm rất nhiều thời gian của công chức. Nhiều hôm hết giờ hành chính nhưng công việc còn nhiều, bà Hiển phải tranh thủ làm thêm ngoài giờ cho xong mới rời cơ quan.

Bà Hiển chia sẻ, áp lực công việc rất lớn nhưng CBCC-VC vẫn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bởi mức hoàn thành nhiệm vụ càng cao thì thu nhập càng cao theo chính sách chi thu nhập tăng thêm của thành phố. Chính sách này đã chia sẻ một phần gánh nặng trong chi tiêu hàng ngày, góp phần giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống của CBCC-VC ở một đô thị có mức sống cao như TPHCM.

Chiều 3-10, bà Trần Thị Thu An (công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND phường An Phú Đông, quận 12) tất bật vừa tiếp nhận hồ sơ sao y chứng thực, khai sinh, khai tử của người dân đến làm thủ tục trực tiếp, vừa giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Ngày cao điểm, bà Thu An giải quyết trên 150 hồ sơ.

Công tác tại phường An Phú Đông từ năm 2012 đến nay, mức lương hàng tháng bà Thu An được lãnh chưa đến 7 triệu đồng. Gia đình có 3 người, con đang tuổi ăn học, bà Thu An lại là lao động chính nên với thu nhập này, gia đình bà rất chật vật trong việc chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày. Với việc TPHCM tiếp tục chi thu nhập tăng thêm đến hết thời gian thí điểm Nghị quyết 98, bà Thu An bày tỏ vui mừng, phấn khởi vì không phải lo toan về thu nhập.

“Việc duy trì chi thu nhập tăng thêm là động lực để CBCC-VC phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi hy vọng những năm sau mức chi thu nhập tăng thêm sẽ cao hơn, phù hợp hơn với mức sinh hoạt của thành phố”, bà Thu An bày tỏ.

Chia sẻ tại kỳ họp HĐND TPHCM ngày 19-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, tiếp tục thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm để kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết 98, đồng thời tạo động lực đối với đội ngũ CBCC-VC và người lao động đang công tác trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn TPHCM. Qua đó, góp phần khơi gợi tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả làm việc, củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy nhà nước trên các lĩnh vực, giảm thiểu tình trạng nghỉ việc, “chảy máu chất xám” và thiếu hụt nhân lực trong thời gian vừa qua. Chính sách này cũng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao uy tín hình ảnh của TPHCM là địa phương đi đầu trong đổi mới và phát triển, có môi trường hoạt động công vụ hiện đại, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn

Nâng chất lượng công vụ

Bà Võ Thị Ngọc Lan, Chủ tịch UBND phường An Phú Đông, quận 12, cho biết, phường có dân số đông, lại có các tuyến giao thông huyết mạch, giáp ranh tỉnh Bình Dương nên áp lực công việc của CBCC-VC phường rất lớn. Chủ trương tiếp tục thực hiện chi thu nhập tăng thêm tạo niềm phấn khởi, động viên lớn với đội ngũ CBCC-VC. Cùng với chính sách chi thu nhập tăng thêm của thành phố, phường An Phú Đông cũng luôn quan tâm thăm hỏi CBCC-VC trong các dịp lễ, tết hay sinh nhật. Đồng thời, thường xuyên nhắc nhở đội ngũ nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng tìm tòi những cách làm mới đem lại chất lượng phục vụ người dân cao hơn.

Cùng niềm vui khi thành phố tiếp tục chi thu nhập tăng thêm, Chủ tịch UBND phường 11, quận Bình Thạnh Nguyễn Bảo Quốc khẳng định, đây nguồn kinh phí khá lớn góp phần ổn định cuộc sống cho CBCC-VC trong những năm qua. Từ đó, tạo động lực cho đội ngũ nỗ lực hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Thời gian qua, Đảng ủy - UBND phường thường xuyên động viên, chăm lo, hỗ trợ và kịp thời khuyến khích, tạo động lực để công chức nỗ lực phấn đấu.