Tiếp tục điều tra 1.500 tài khoản ngân hàng để 'rửa' hơn 30.000 tỷ đồng có nguồn gốc tội phạm

Các đối tượng trong đường dây rửa tiền quy mô lớn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Đề cập đường dây rửa tiền quy mô lớn vừa được triệt phá tại Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết thêm, đã khởi tố một loạt tội danh như rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. 5 người liên quan cũng đã bị bắt. Công an đã thu giữ 122 con dấu giả của các tổ chức hành nghề công chứng.

“Nghi phạm đã sắm máy móc làm giả căn cước công dân, làm giả con dấu của các tổ chức công chứng, giấy phép kinh doanh… để mở tài khoản ngân hàng. Bước đầu xác định nghi phạm mở 600 tài khoản ngân hàng, nhưng khi tiếp tục đấu tranh thì có khả năng đến 1.500 tài khoản. Đường dây này cũng lập gần 200 doanh nghiệp "ma" nhằm mở các tài khoản.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì buổi gặp mặt với cơ quan báo chí

Số tài khoản này tiếp tục được nghi phạm bán cho các tổ chức tội phạm nước ngoài và thực hiện nhận tiền của các tổ chức tội phạm nước ngoài thông qua các tài khoản này để rửa tiền. Hầu hết dòng tiền vào các tài khoản là dòng tiền tội phạm. Bản thân nghi phạm cũng không biết chủ tài khoản, chủ dòng tiền, người nhận là ai.

Đường dây này đã rửa được khoảng 30.000 tỷ đồng qua các tài khoản. Không chỉ vậy, mà còn có sự móc nối với cán bộ ngân hàng”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nêu.

Đề cập đến vụ khởi tố hai vợ chồng sử dụng hàn the để sản xuất giò chả với số lượng lớn rồi cung cấp ra thị trường trong thời gian khá dài, theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, trước đó lực lượng công an đã phát hiện cơ sở này sản xuất giò chả có hàn the và đã xử phạt hành chính nhằm răn đe, không tái diễn hành vi.

Tuy nhiên, cơ sở này vẫn tiếp tục thực hiện bỏ hàn the vào giò chả rồi đưa ra các chợ để nhập sỉ cho các cơ sở, bán cho người tiêu dùng. Trước hành vi này, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra lần 2 và phát hiện nên tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cặp vợ chồng trên.

Ngoài ra, năm 2024, Công an TP Đà Nẵng khởi tố hàng loạt lãnh đạo, nhân viên công ty GFDI; phá chuyên án sản xuất sách giáo khoa giả ở Đà Nẵng, TPHCM...

Năm 2025 dự báo sẽ là năm có rất nhiều khó khăn, thách thức, những nhiệm vụ đặt ra cho Công an TP Đà Nẵng sẽ ngày càng khó khăn, nặng nề, áp lực hơn. Năm 2025 cũng là năm có nhiều hoạt động kỷ niệm quan trọng của đất nước, của lực lượng công an. Vì thế, toàn lực lượng Công an TP Đà Nẵng cần xác định gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng lực lượng Công an TP Đà Nẵng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

XUÂN QUỲNH